Zoenen bij begroeting? Voor veel Zeeuwse vrouwen hoeft het niet meer

Mannen willen (nog steeds) graag handen schudden (foto: pxhere)

Veel Zeeuwse vrouwen die de enquête hebben ingevuld geven aan dat het afstand houden ze goed bevalt. Voor 51 procent van de vrouwen mag er meer afstand gehouden worden tijdens een begroeting. Slechts 35% wil terug naar de oude zoengewoonten.

Verschillen

Bekijk de verschillen tussen mannen en vrouwen in onderstaande grafiek.

Een Terneuzense vrouw van 41 jaar zegt eigenlijk wel blij te zijn met de beperkingen. "Ik vind het, als je niet direct betrokken bent bij corona door ziekte in omgeving of problemen met werk, een rustige periode die ook tijd geeft voor andere inzichten." Een andere Terneuzense (27) wil minder gaan zoenen. "Minder vaak drie kussen bij alles en iedereen", ziet zij straks als verbetering, "ze zijn vaak meer gewoonte dan enige uiting van affectie."

"Drie zoenen is echt belachelijk", zegt een vrouw van 51 uit Philippine. "M'n eigen zone is nog meer van mezelf. Degene die ik niet dichtbij me wil hebben kan ik makkelijk op afstand houden. Ideaal."

Troosten

Maar ook: "Het is moeilijk om niemand even te kunnen troosten in deze tijd", zegt een vrouw van 59 uit Kruiningen. Een man van 40 uit Kapelle is ook kritisch: "Het ontbreken van direct, fysiek contact, bijvoorbeeld in de vorm van knuffels, zorgt voor psychische problemen bij velen. Het zou voor hen erg fijn zijn als dit weer terug kan komen."

Handen schudden

Het verschil tussen mannen en vrouwen komt ook tot uitdrukking in de vragen naar het handen schudden. Mannen voelen zich ongemakkelijker bij het verbod dan vrouwen en zeggen ook vaker dan vrouwen het verbod te overtreden.

"Ik vind het overdreven om geen handen te schudden", zegt een man van 24 uit Goes. "Zeker als je kijkt naar de feitelijke cijfers over corona lijkt er weinig aan de hand en zal het zeker niet zo zijn dat het niet schudden van handen enige invloed heeft. Blijf gewoon thuis als je symptomen hebt en de rest mag allemaal hetzelfde blijven."

65-plus

Mensen die ouder zijn dan 65 jaar worden vaker door het coronavirus getroffen dan jongere mensen. Uit een eerdere peiling van Omroep Zeeland kwam naar voren dat oudere mensen vaker op het overtreden van de regels worden betrapt. Veel jongere Zeeuwen maakten zich kwaad over het gedrag van ouderen. "Want voor die groep doen we het juist."

Maar zelf zeggen de 65-plussers, althans degenen die aan het online-onderzoek van Omroep Zeeland hebben deelgenomen, dat ze zich juist béter aan de voorschriften houden.

Een vrouw van 73 uit Nieuwdorp verwoordt het zó: "Ik knuffel alleen diegene van wie ik weet dat hij/zij ook voorzichtig omgaat met anderen, regels in acht neemt en verantwoordelijkheid neemt als dit vereist is in sommige gevallen. Alleen diegene die ik dus héél goed ken. Zoenen doe ik dus (nog) niet."