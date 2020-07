Handjevol Zeeuwse boeren naar landelijke protestdag

Drie boeren en één boerendochter vertrokken vanuit Kapelle naar Bilthoven (foto: Omroep Zeeland)

Ad Landman uit Vlissingen werkt bij een conservenfabriek en steunt alle acties van de boeren. "Wij verwerken wat de boeren verbouwen, dus het heeft ook met mijn werk en mijn baan uiteindelijk te maken."

Veel te druk op het land

De hoofdreden, volgens Kees Hanse, waarom er zo weinig boeren actievoeren, is dat de landbouwers het veel te druk hebben. "Ik had gehoopt dat meer boeren tijd vrij konden maken, maar het is echt topdrukte nu. Zelf zou ik liever ook op het bedrijf zijn, maar ik vind het toch belangrijk om te gaan. Mijn zoon helpt vandaag."

Hanse is één van de sprekers in Bilthoven. Om 14.50 uur staat hij op het podium om de protesterende boeren toe te spreken. "Ik blijf strijden voor ons vak. Het wordt ons veel te moeilijk gemaakt met al die regeltjes. Straks kunnen we daardoor geeneens meer boeren."

Toch met trekkers onderweg naar Bilthoven (foto: Omroep Zeeland)

De boeren zijn met de auto onderweg, omdat de veiligheidsregio in Utrecht verbood om met landbouwvoertuigen naar het protest te komen. Dat is verboden omdat actiegroep Farmers Defence Force niet kon aangeven met hoeveel tractoren boeren naar het protest zouden komen.



Volgens Hanse waren er plannen om vanuit de Achterhoek met honderden trekkers naar Bilthoven te rijden. "Er werd maandag al gesproken over zeker driehonderd tractoren."

Waarom voeren ze weer actie?

Boze boeren voeren actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Minister Schouten wil de hoeveelheid eiwit in het voer verminderen en dat schoot de boeren in het verkeerde keelgat.