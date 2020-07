Winkeldiefstal Zeeland bereikt recordlaagte

Winkeldief aangehouden in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Ter vergelijking: in de eerste helft van 2012 werd er in heel Zeeland nog 344 keer iets uit winkels gestolen.

De coronamaatregelen hebben een rol gespeeld bij de daling, maar er is al enkele jaren een algemene dalende trend waarneembaar in de criminaliteit en dus ook in de winkeldiefstallen. Alleen het eerste half jaar van 2019 liet nog een incidentele piek zien in de dalende lijn, vooral veroorzaakt door een golf van winkeldiefstallen in april 2019 in Middelburg en een maand later in Vlissingen.

Grafiek

Ga met de muis over de staven voor de cijfers per jaar (eerste zes maanden) en per gemeente.

De winkeliers in Middelburg zijn het vaakst slachtoffer van winkeldieven. In de eerste helft van dit jaar 62 keer. Vlissingen komt met 50 keer op de tweede plaats en Terneuzen met 44 op de derde plaats. In Goes is de daling het sterkst, want het aantal winkeldiefstallen is inmiddels gezakt naar 41, de helft van wat het nog in 2013 en 2016 was.