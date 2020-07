Zeeuws-Vlaanderen niet langer een krimpregio: snel nieuwe woningen bouwen is het advies

Jeroen Verstraeten is makelaar in Hulst en ziet het al jaren gebeuren. "Zeven jaar terug kwamen Belgen hier vooral kopen vanwege het prijsverschil. Nu zie je dat ze ook kopen in het duurdere segment en de rust en ruimte waarderen." Verstraeten schat dat zijn klantenbestand voor dertig procent uit Belgen bestaat.

Druk op Vlaamse steden

Hij verwacht, zoals ook in het rapport staat, een groei voor de komende jaren. "De druk op steden wordt steeds groter. Antwerpen, Gent, Brugge, het wordt er alsmaar drukker. Belgen zoeken hier hun woongenot."

Belgen, expats en arbeidsmigranten zorgen voor vraag naar nieuwe woningen (foto: Omroep Zeeland)

Uit onderzoek van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, een samenwerkingsverband van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, het bedrijfsleven en instellingen blijkt dat er de komende tien jaar duizend tot vijftienhonderd nieuwe woningen nodig zijn om te voldoen aan alle vraag. Het rapport waarin staat dat er de komende jaren flink wat nieuwbouw nodig is in de regio is gemaakt door onderzoeksbureau In Fact Research.

Het gaat dan om appartementen zoals aan de Nieuwe Bierkaai in Hulst voor bijvoorbeeld (vermogende) Belgen. Maar ook om geschikte woningen voor arbeidsmigranten en expats.

Nieuwbouw aan de Nieuwe Bierkaai in Hulst, woningen waren in no time verkocht, zegt de makelaar (foto: Omroep Zeeland)

De focus heeft te lang op het binnenland gelegen, terwijl de groei komt van de andere kant van de grens, is de kritiek in Zeeuws-Vlaanderen. Die kritiek is er ook op het provinciebestuur in Middelburg. Jan-Frans Mulder is burgemeester van Hulst en woordvoerder van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. "Zeeland gaat net als alle andere provincies uit van de cijfers van het CBS en die houden op bij de grens. Dus is de berekening: minder gezinnen, meer ouderen, dus krimp. Maar door de druk in de Vlaamse steden, het werk in de Kanaalzone en het werk bij grote concerns als Dow komen er Belgen, arbeidsmigranten en expats. Daar moet je voor gaan bouwen."

Grens vervaagt

Verstraeten beaamt dat en vraagt ook aandacht voor kwalitatief goede woningen. "Dan zorg je ook voor doorstroom. Dan kunnen de Belgen die zeven jaar geleden gekomen zijn hun relatief goedkope woning te koop zetten en die komt dan weer vrij voor starters." Volgens Verstraeten vervaagt de grens: "Er wordt in den lande een dikke streep getrokken bij de grens. Terwijl wij merken dat Belgen meer een stippellijn zien en dat zelfs die steeds meer begint te vervagen. Dan heb je hier natuurlijk een prachtig gebied om te wonen."

Bouwen is het devies dus voor de komende tien jaar. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeentes hopen na de zomer op basis van het rapport een woonvisie klaar te hebben. Die gaat dan richting provincie, die voor een belangrijk deel gaat over de woningbouw in Zeeland.

De provincie laat in een reactie weten: "Wij onderkennen dat er in Zeeuws Vlaanderen sinds enkele jaren sprake is van een grote instroom van Belgen en arbeidsmigranten. Wij onderschrijven dat de opgave niet zozeer kwantitatief is, maar vooral van kwalitatieve aard, zowel door het verbeteren van de bestaande woningvoorraad als het onttrekken en toevoegen van nieuwe woningen."

'Oog voor immigratie'

Ook zegt de provincie oog te hebben voor de toekomst. "Daarbij houden we de demografische ontwikkelingen scherp in de gaten, zeker de immigratie van Belgen en internationale werknemers. Mocht duidelijk worden dat de instroom structureel uit de pas loopt met de prognoses dan zal hier snel op worden ingegrepen en kan de uitbreidingsbehoefte worden aangepast."