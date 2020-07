'Om jongeren terug te halen moet compensatiepakket concreter'

Kim en Melanie van Zweeden (foto: Rootzz Zeeuws-Vlaanderen)

"We zien graag voorbeelden wat het allemaal betekent. Zo kan je jongeren die zijn weggetrokken misschien toch weer terughalen." De in Zeeland geboren Kim en Melanie van Zweeden twijfelen of dit pakket de hoger opgeleide jongeren naar de provincie zal trekken. "Ik merk in mijn omgeving (Rotterdam) dat veel mensen het vooral heel erg ver weg vinden. En dat gaat nu niet meteen veranderen." Kim is vooral benieuwd naar de snellere treinverbinding tussen de Randstad en Zeeland. "Alleen hoeveel sneller gaat straks de reis dan worden? Daar horen we niks over."

Volgens Jules van Leijden gaat het pakket helpen om jongeren naar Zeeland te krijgen. "Maar of het de oplossing is voor de lange termijn kunnen we nu nog niet zeggen." De directeur van Rabobank Walcheren en Noord-Beveland denkt dat vooral de kennisinstituten een trekker zijn voor jongeren.

Groos

De zusjes Van Zweeden runnen de website Groôs op Zeeland waarop verhalen staan over trotse Zeeuwen en liefhebbers van de provincie. Opvallend is dat 80 procent van de bezoekers uit de Randstad komt. Zelf zijn Kim en Melanie ook weggetrokken voor hun studie. Door hun werk in de creatieve sector blijven ze vooralsnog wonen in de omgeving van Rotterdam.

Voor Melanie zit een switch er voorlopig niet in. Ze geeft ook wel toe dat de gemakken van de Randstad groot zijn. Op het gebied van horeca en vermaak ligt alles in de buurt. "Wij kunnen hier op de fiets overal naartoe en alles is 24/7 open. Dat is een luxe die je niet zomaar opgeeft."

Wel ziet ze meer voormalige Zeeuwen twijfelen over een terugkeer. "Ik ken al mensen die toch teruggaan naar hun roots. Vooral huizenprijzen zijn een belangrijke reden om weer naar Zeeland te gaan, want in de Randstad is het niet te betalen."