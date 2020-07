Betaalde mantelzorg helpt ouderen thuis te blijven wonen

De mantelzorgers van Saar aan Huis komen vooral bij ouderen over de vloer. "Ouderen willen vaak langer thuis blijven wonen", zegt Jolanda van de Sluis van Saar aan Huis Noord- en Midden-Zeeland. "Van oudsher leunen Zeeuwen op mantelzorgers in hun omgeving. Familie, buren of vrienden. Maar de jongere generatie trekt vaak weg uit de provincie, dus het wordt steeds moeilijker die zorg goed te organiseren."

Betaalde mantelzorg

Volgens Van de Sluis is betaalde mantelzorg een uitkomst. "Onze mensen zijn een aanvulling op de eigen mantelzorgers. Een Saar, zo noemen wij ze, kan ondersteuning bieden in de vertrouwde omgeving." Bijvoorbeeld door te helpen bij de maaltijden, te wandelen of mee naar een dokter te gaan.

Een Saar aan huis kost overdag 23 euro per uur. Voor avond- en weekenduren geldt een toeslag. Het is mogelijk om dit bijvoorbeeld uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) te betalen. Werknemers vallen niet binnen de cao zorg. Er wordt geen loonheffing ingehouden en er is geen recht op een werkloosheidsuitkering, een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een Saar mag niet meer dan drie dagen per week bij dezelfde opdrachtgever werken. Bron: website Saar aan Huis

De 90-jarige mevrouw Van Baardewijk uit Terneuzen heeft haar eigen Saar, Willy van Zweden. "Ze is zeer goed bij de pinken, maar hoort slecht en is blind", zegt Van Zweden. "Ze kan onze hulp erg goed gebruiken want alleen redt ze het thuis niet meer. "

Thuis blijven wonen

Mevrouw Van Baardewijk is erg blij met haar Saar. "Ik zit altijd al te wachten tot ze er is. Ik spits mijn oren totdat ik een deur hoor slaan van de auto", zegt ze. "Zonder haar hulp kan ik niet meer thuis blijven wonen. En dat is ontzettend belangrijk voor mij, hoe oud ik ook word. Thuis blijven wonen, waar ik mijn eigen gang kan gaan."

Saar aan Huis is geen thuiszorgorganisatie. "Die doen meer de medische dingen", zegt Jolanda van de Sluis. "Wij doen alles wat een buurvrouw of familielid zou kunnen doen. Soms zijn die niet voorhanden of worden ze overbelast. Dan springen wij in als aanvullende mantelzorger."