In Grote Kerk Veere kan geabseild worden

Via een wenteltrap en de vleermuizenverdieping van de kerk is de abseilplek te bereiken. Boven volgt dan de uitleg van hoofdinstructeur Annemiek van Kooten. Verslaggever Niels Schuurbiers besloot met lichte hoogtevrees over de rand te stappen op 35 meter hoog: "Dat over de rand stappen is wel het spannendste gedeelte, gevolgd door de rand loslaten."

Abseilen Grote Kerk Veere (foto: Omroep Zeeland)

Na een korte afdaling staat hij weer met beide benen op de grond. "Het is mooi om de kerk vanuit die hoek te zien, maar ik ben toch ook wel weer blij dat ik weer vaste grond onder mijn voeten heb", besluit de verslaggever. Hoofdinstructeur Van Kooten zegt dat tot nu toe nog geen enkele deelnemer is teruggekrabbeld, ook niet op het spannendste stuk. "Wel een paar mensen die wat traantjes wegpinkten, maar iedereen is gewoon veilig naar beneden gegaan."

Een bijzondere plek

De afdaling wordt begeleid door medewerkers van het bedrijf Nature Trail die eerder ook de beklimmingen van de Pijler op Neeltje Jans en de Scheldekraan in Vlissingen hebben begeleid. Van Kooten over de kerk in Veere: "We kregen het aanbod vanuit de expositie die ze in de kerk hebben en het is een bijzondere ervaring."

"Ik vind de plek heel bijzonder omdat het zo'n oude kerk is. Je leert ondertussen ook nog wat over de kerk en het is bijzonder dat je het hier binnen kan doen." Tot en met 20 augustus kunnen bezoekers elke woensdag en donderdag abseilen in de kerk.