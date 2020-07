Goeiemorgen! Betalen met de camper en nieuwe carrière Emma Heesters?

Emma Heesters (foto: Omroep Zeeland)

Een nieuwe carrière voor Emma Heesters? Dat is wat veel gezegd. Maar de zangeres uit 's-Gravenpolder speelt wel een rol in een nieuwe film. Ze heeft de stem ingesproken van Flierefluitje, een personage uit de nieuwe film van DreamWorks. Trolls is vanaf volgende maand in de bioscoop te zien.

De terrassen op de markt in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het coronavirus zal ook vandaag in het nieuws zijn. Het kort geding van Koninklijke Horeca Nederland tegen de staat vanwege de coronamaatregelen in de horeca staat op de rol. En wat met de vakanties? Het reisadvies voor Kroatië is al van geel naar oranje gegaan. In Spanje zijn ze bang dat de grens met Frankrijk mogelijk gesloten wordt. En dat moet de stress om het inpakken van de koffers nog beginnen.

Strandhuisjes in Dishoek (foto: Ria Brasser)

Het weer:

Eerst vrij zonnig maar in de loop van de dag volgt een waterig zonnetje en meer bewolking. Uiteindelijk raakt het later vanmiddag zwaar bewolkt, maar het blijft droog. De temperatuur komt uit op 23 graden, bij een matige zuidwester, met windkracht 4. Vlak aan zee wordt het 21 graden.