Toeristisch Zeeland waarschuwt: de aandacht verslapt, hou je aan de regels!

De drukte begint langzaamaan terug te keren in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

De brief komt na recente oplevingen van het virus in Zeeland. Volgens Carla Schönknecht van Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is de brief nodig, omdat ze zien dat bij toeristen, maar ook bij Zeeuwen en ondernemers de aandacht verslapt. "Het is een wake-up call, want een nieuwe lockdown heeft dramatische gevolgen voor de Zeeuwse economie."

Schönknecht ziet in haar eigen omgeving dat er steeds makkelijker wordt omgegaan met de maatregelen. "Tot voor kort werd bij mijn supermarkt nog ieder winkelwagentje schoongemaakt, maar dat is nu niet meer."

'Geen politieagentje, maar attenderen'

De brief is gericht aan Zeeuwse ondernemers, omdat die volgens Schönknecht een grote rol spelen bij het naleven van de regels. "Het is niet zo dat ze politieagentje moeten gaan spelen, maar ze moeten wel mensen attenderen op de regels."

In de brief staat ook dat de komende tijd strenger wordt gehandhaafd op het niet naleven van de regels. "We beseffen dat dit invloed heeft op de gastvrijheid van Zeeland, maar de gezondheid van Zeeuwen en haar gasten staat voorop," staat in de brief.