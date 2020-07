Landschapsontwikkelaar Joel Stockey: 'Onkruid weggooien vind ik raar, iedere plant heeft een talent'

"Zeker is dat net effe anders", beaamt Stockey. "Neem bijvoorbeeld een tuinman. Wanneer hij er voor gezorgd heeft dat de heggetjes er weer mooi bij staan, brengt hij de restanten en het onkruid naar de stort. Dat vinden wij raar."

Stockey doet dat anders. Hij gaat opzoek naar de kracht van bepaalde planten, ook al worden deze planten als onkruid gezien, en gebruikt de planten als mest voor andere aangeplante gewassen.

Ik heb mijzelf altijd willen inzetten om de natuur op te krikken. " Landschapontwikkelaar Joël Stockey

Natuur en landschappen hebben Stockey altijd geïnteresseerd. "Ik ben ecologie gaan studeren in Arnhem. Tijdens die studie heb ik veel stage gelopen. Dat is heel uiteenlopend geweest, maar het kwam er altijd op neer dat ik mezelf wilde inzetten om de natuur weer een beetje op te krikken, om haar in de staat te laten verkeren als hoe het zou kunnen zijn."

'Planten kunnen elkaar positief beïnvloeden'

Dat is ook de reden dat Stockey allerlei verschillende zaden op een land inzaait. "Ik geloof dat planten elkaar positief kunnen beïnvloeden. Zeker wanneer je daar nog een beetje met een managende hand wat bijstuurt, kun je in een veel rijker systeem uitkomen dan wanneer je een gewas zaait en daar je hele landschap naartoe zet."

Stockey is een van de weinigen in Zeeland die deze werkwijze hanteert. Volgens hem komt dat doordat het resultaat langer op zich laat wachten. "Boeren werken daarnaast ook al zo lang met dezelfde methode en om dan ineens via onze methode te werken, dat is nogal wat", zegt Stockey.

De landschapsontwikkelaar noemt als voorbeeld een aardappelboer. "Die heeft een heel land vol met aardappels, weet precies hoeveel en er groeit niets anders tussen. Bij ons dit dat anders. Wij hebben tussen al dit groen ook aardappels groeien. Maar je kunt moeilijk tegen een reguliere boer zeggen: 'hier heb je een vork, ga maar opzoek naar de aardappels tussen al dat groen."

Ecologisch landschapsontwikkelaar Joël Stockey op het land bij een boer in Vrouwenpolder. (foto: Omroep Zeeland)

"Eigenlijk zoek ik in alles de kracht van de natuur, zonder deze kapot te maken", legt Stockey uit. "Neem bijvoorbeeld een stuk land. Een boer kijkt naar wat voor gewassen hij wilt aanplanten. Ik kijk naar wat voor gewassen er op deze plek goed zouden kunnen groeien. Daarom laat ik mijzelf inhuren door boeren en campingeigenaren, dan kunnen we daar samen naar kijken."

Te veel onkruid

Als Stockey op campings door het groen woelt, kijken de campinggasten vaak raar op. "Momenteel ben ik complete heggen op een camping in Oostkapelle eruit aan het halen. Campinggasten vinden dat raar, ze zijn hun privacy kwijt en vinden dat er te veel 'onkruid' groeit. Dan komen ze naar me toe en vragen waar ik in godsnaam mee bezig ben. Vaak ontstaat er dan een leuk gesprek of mensen blijven nog steeds met een mond vol tanden naar mij staan kijken."

Ondanks dat veel mensen nog niet gewend zijn aan Stockeys werkwijze, denkt hij wel dat zijn werkwijze in de toekomst vaker toegepast wordt. "Het is efficiënter, het is leuker, het is rijker, het is mooier en het is beter voor de natuur en je land."