Zorgen huisvesting seizoensarbeiders in coronatijd lijken mee te vallen

(foto: Omroep Zeeland)

Verreweg de meeste respondenten werken in de fruitteelt (56). De uitkomst wordt vandaag in het provinciehuis besproken door Jan de Regt, de voormalig gemeentesecretaris in de gemeente Veere. Hij is als aanjager aangesteld om zich over de mogelijke problematiek te buigen.

Zorgen over aantal slaapplekken

Werkgevers uit de Zeeuwse fruitsector, horeca en recreatiesector kennen in het hoogseizoen een piek in de inzet van tijdelijke, vaak buitenlandse, werknemers. Die seizoensarbeiders moeten hier overnachten en tegelijkertijd moet er aan allerlei coronamaatregelen worden voldaan. De vraag was dus vooral of er genoeg slaapplekken zijn voor de tijdelijke arbeidskrachten.

Naast enquête ook gesprekken

Dat de uitkomst lijkt mee te vallen erkent ook De Regt zelf. "Op basis hiervan zou je kunnen zeggen dat het probleem meevalt. Maar de enquête is niet het enige. Ik voer ook nog gesprekken met gemeentes om te zien wat zij ervaren en daar ben ik nog mee bezig." Verder wil De Regt ook nog spreken met branche-organisaties zoals ZLTO. "Van hen wil ik ook weten of er signalen zijn dus ik ga het nog verdiepend onderzoeken."

De Regt wil nog niet zeggen of hij na bespreking in het provinciehuis met een concreet plan komt. "Ik ga het eerst bespreken met ambtenaren en dan gaan we kijken wat daar verder uitkomt."

