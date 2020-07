Verticale spijlen en hoge hekwerken: zo wordt de Oosterscheldekering veiliger gemaakt

De proef moet Rijkswaterstaat helpen het onderhoud voortaan makkelijker en beter uit te voeren. "Er komen verticale spijlen over de gehele reling," zegt Eric van der Weegen van Rijkswaterstaat. "Ter hoogte van iedere pijler komt een verhoogd hekwerk. Daarachter komen vaste werkbordessen, die een stuk veiliger zijn dan de losse bruggen waar tot nu toe mee gewerkt wordt."

Ingrijpende verandering

Ter hoogte van Schaar zeven wordt deze dagen het proefstuk geplaatst. "We plaatsen hier een stuk van 45 meter," vervolgt Van der Weegen van Rijkswaterstaat. "Dat willen we vervolgens eerst evalueren, zodat we weten dat het goed werkt en eer aandoet aan dit bouwwerk." Met de aanpassingen verandert het uiterlijk van de Oosterscheldekering ingrijpend.

Werkzaamheden bij de pijler bij schaar zeven (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat is niet de enige die bepaalt hoe de nieuwe reling er uit komt te zien. "Dat doen we samen met de welstandscommissies van de gemeentes Veere en Schouwen-Duiveland, maar ook de onderhoudsaannemers én de hulpverleners mogen hun zegje doen," aldus Van Der Weegen. Een apart architectenbureau heeft het ontwerp gemaakt.

De aanpassingen zijn nodig omdat de huidige relingen hard aan vervanging toe zijn en doordat de internationale veiligheidsnormen in de loop van de jaren een stuk strenger zijn geworden. "De reling is al ruim dertig jaar oud en aangetast door corrosie," legt Van Der Weegen uit. "Volgens de nieuwe voorschriften moet de reling ook 1,20 meter hoog zijn in plaats van de huidige 90 centimeter." Het definitieve ontwerp moet in de loop van volgend jaar klaar zijn. Dan wordt het gehele hekwerk vervangen.

De oude reling en de verhoogde nieuwe reling (foto: Omroep Zeeland)

De komende jaren voert Rijkswaterstaat nog meer werkzaamheden uit aan de Oosterscheldekering. De beveiliging wordt op orde gemaakt, de bewegingswerken worden gerenoveerd en het besturingssysteem wordt gemoderniseerd.