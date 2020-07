Oproep: bescherm ouderen bij tweede golf beter tegen coronabesmetting

Elke Lindhout sprong bij in de zorg voor coronapatiënten. (foto: Omroep Zeeland)

Elke vertelt haar verhaal in de Zeeuwse Kamer, het radioprogramma van Omroep Zeeland tussen half 1 en 1. Op dit moment is de uit Arnemuiden afkomstige Elke weer aan de slag als brandweervrouw, maar ze blijft paraat staan voor als er een tweede golf komt in de provincie. Eind februari meldde ze zich aan, ze kreeg toestemming van haar werkgever en ging na een paar dagen al aan de slag op de noodafdeling van zorgcentrum Ter Weel in Goes.

In het begin was het volgens Elke vooral chaotisch op de afdeling waar ze werkte. "Het was pionieren omdat alles nieuw was voor iedereen, maar gek genoeg vond ik die chaos ook juist leuk." Omdat ze met coronapatiënten in contact kwam moest ze verplicht een mondkapje en bescherming dragen. Op andere afdelingen en in de thuiszorg gebeurde dat niet en daar maakt ze zich ernstige zorgen over.

Nog niets veranderd

De regels zijn in de afgelopen maanden nog niet veranderd en dus mogen mensen die langs gaan bij de ouderen pas bescherming dragen wanneer er een verdenking is van corona. En dat is gek vindt Elke. "Medewerkers en familie gaan overal naartoe en mogen zo bij de ouderen langs. Een groep die al zo getroffen wordt omdat ze amper bezoek krijgen dan zo kwetsbaar opstellen."

Ze heeft een brief geschreven naar overheden en instanties met een oproep of deze regel toch niet snel kan veranderen. Volgens Elke zijn tijden nu veranderd, omdat er voldoende mondkapjes en bescherming is. "Ik hoop dat het dragen van een mondkapje in de zorg toch nog heel snel wordt ingevoerd."