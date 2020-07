Glenn uit Aardenburg introduceert de Mexicano... in Mexico

Glenn in Mexico (foto: Glenn)

"Die noemen we gewoon mexicano. In Nederland heet-ie zo omdat hij een klein beetje pittig is. Maar voor Mexicanen is dit helemaal niet pittig natuurlijk", lacht Glenn. Volgens hem is zijn Nederlandse eetwaar al best populair in Mexico-Stad.

"Je hebt hier een enorme cultuur rond eten. Ze hebben zelf al een hele uitgebreide keuken met heerlijke dingen", vindt Glenn. "Mexicanen hebben moeilijke tijden gekend. Ze weten heel goed hoe ze met weinig ingrediënten toch lekker eten kunnen maken."

Nieuwsgierig naar eten

De Mexicanen zijn dan ook niet te beroerd om wat nieuws te proberen, zegt Glenn. "Ze zijn echt nieuwsgierig." Wel past hij het Nederlandse eten ietwat aan de voorkeuren van de Midden-Amerikaanse bevolking aan. Glenn: "Mexicanen zijn gewend om nog iets toe te voegen aan hun eten."

Poffertjes in Mexico (foto: Glenn van Damme)

Zo gek klinkt dat ook weer niet. Als je bij Glenn een portie poffertjes in Mexico-Stad bestelt, kan je er een zoete saus, jam of chocoladepasta bij kiezen. En de poedersuiker staat natuurlijk ook in de foodtruck.