'Handhaven coronaregels lastig door landelijke verschillen'

"In België en Duitsland gelden op het terras weer andere regels dan bij ons. Elke dag ben ik opnieuw de Nederlandse regels aan het uitleggen", zegt Frank de Reu, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zeeland en horecaondernemer.

Geen spelletje

"We moeten er met z'n allen voor zorgen dat we het virus niet opnieuw laten groeien." Want als de horeca weer weken zou moeten sluiten, is dat een nekslag voor velen, zegt de KHN. "Het is lastig voor de ondernemers om de regels die we hebben afgesproken na te leven."

De Reu: "We zien bij de mensen een verslapping en we vinden het belangrijk dat onze gasten benadrukt krijgen dat het geen spelletje is. Het gedrag van gasten kunnen we niet beïnvloeden, informeren kunnen we ze wel. Laten we alleen dingen doen, die we zelf ook zouden doen ", zegt hij.

Mensen erop aanspreken is soms lastig, zeker als er al gedronken is." Frank de Reu, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zeeland

Volgens De Reu zijn horecaondernemers er om hun gastvrijheid te delen met anderen. Daarvoor zijn ze opgeleid. "Ze zijn er niet voor opgeleid om politieagent of BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) te spelen. Mensen erop aanspreken is soms lastig, zeker als er al gedronken is."

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel zegt De Reu. "Gelukkig gaat het vaak goed als we het wel doen en luisteren ze. En dat moeten wij, en alle andere collega's blijven doen. Hoe moeilijk dat ook is. Om ervoor te zorgen dat de overheden niet extra hoeven te controleren, zoals ze nu van plan zijn", besluit hij.

Lees ook: