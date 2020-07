Dit zijn de tegenstanders van Hoek en GOES in de KNVB-beker

Jelle Klap (links) van GOES en Kyle Doesburg (rechts) van Hoek (foto: Orange Pictures)

OFC is net als Hoek een club uit de Derde Divisie, maar zij spelen in de zondagafdeling. GOES treft een club die in dezelfde Derde Divisie als de Bevelandse club speelt. Sportlust'46 promoveerde vorig seizoen uit de hoofdklasse naar de Derde Divisie. Omdat GOES een zondagclub is, treft het een team dat speelt op zaterdag. Traditiegetrouw spelen in de de 1e kwalificatieronde de zaterdagclubs tegen de zondagclubs. GOES speelt net als vorig jaar in de Derde Divisie op zaterdag.

In de 1e kwalificatieronde stromen zestig clubs in. Dat zijn 24 clubs die zich geplaatst hebben via de districtsbeker en 36 clubs uit de Derde Divisie. In de 2e kwalificatieronde stromen er veertien clubs uit de Tweede Divisie in. In de 1e ronde van het hoofdtoernooi, die gespeeld wordt van maandag 26 tot en met woensdag 28 oktober, stromen naast Katwijk en IJsselmeervogels (periodekampioenen Tweede Divisie) de betaaldvoetbalclubs in met uitzondering van de clubs die op dat moment nog actief zijn in Europa. Die stromen in de 2e ronde in.

Als Hoek en GOES beide kwalificatierondes overleven doen ze mee aan het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De wedstrijden van de 1e kwalificatieronde zijn gepland voor het weekend van 29 en 30 augustus. Een week later begint voor beide clubs de competitie.