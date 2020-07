Weinig klachten, maar toch verder onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten

Jan de Recht is er niet van overtuigd dat de resultaten van de enquête het hele verhaal vertellen. "Nee zeker niet. Ik heb nog gesprekken met gemeentes om ook daar te vragen of zij problemen ervaren. Een soort dubbelcheck. En ik ga met de uitslag ook nog in gesprek met de Recron, ZLTO en Horeca Nederland. Bovendien praat ik met detacheringsbureau's en bedrijven die onderdak bieden, met de vraag of zij nog tegen problemen aanlopen en daarmee kan ik een compleet beeld krijgen van wat de echte problematiek is."

Een eerste stap

De Regt ziet de uitkomst van de enquête dus als een eerste stap. Volgens hem is dat al 'winst' omdat de provincie tot nu toe helemaal geen zicht had op de situatie in Zeeland. De acht bedrijven die problemen ervaren heeft De Regt inmiddels allemaal gebeld. "Die komen allemaal uit de hoek van de fruitteelt. Er is nu het advies om één persoon op één kamer te huisvesten. Dat is nu nog een advies maar in de toekomst kan dat eventueel een voorwaarde worden en daardoor kan dat probleem urgent worden."

Seizoensarbeiders tijdens 'de pluk' aan het begin van het plukseizoen (foto: Omroep Zeeland)

De vakantieperiode maakt dat het onderzoek wat langer duurt. Toch denkt De Regt het voor het begin van het plukseizoen af te kunnen ronden. "Ik heb nog twee of drie weken nodig om een compleet beeld te krijgen. Pas dan kan ik wat zeggen over de omvang van het probleem en er gericht actie op ondernemen. Half augustus verwacht ik met een plan van aanpak te komen."

