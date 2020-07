Nog niet eerder lieten zoveel mensen zich op corona testen in Zeeland

Teststraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het streven om binnen 24 uur na afspraak een test te krijgen, kan in Goes niet meer worden gehaald. In Terneuzen is morgen nog wel plek.

Vorige week breidde de GGD de testcapaciteit in onze provincie al uit van 410 naar 580 tests per dag. Komende maand moeten dat er duizend worden. Het is de bedoeling dat er daarom begin augustus ook een teststraat op Walcheren komt. In het najaar mikt de GGD op 1500 testen.

Wil je je laten testen? Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Als je je wilt laten testen, bel dan eerst het landelijk nummer 0800-1202. Dat nummer is gratis en bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Daar maak je een afspraak om naar een van de teststraten te gaan. In Zeeland staan die bij het ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen en bij het Adrz-ziekenhuis in Goes.

Dat het drukker wordt op de testlocaties is een landelijke trend, maar is vooral te merken in onze provincie en Noord-Brabant. Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland volgde die stijging op RIVM-onderzoek waaruit bleek dat de bereidheid bij mensen om zich te laten testen erg laag was.

"Daarna zijn we platgebeld en zitten we aanhoudend op 40 procent meer aanvragen dan een week eerder", zegt een woordvoerder tegen de NOS.