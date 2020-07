Zorgen om heien rond Scheldestraat Goes, 'ik verdedig mijn fort'

Sjaak Kole maakt zich zorgen over de bouwwerkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

Huizen in de Frans Naereboutstraat zijn gesloopt. Er komen nieuwe woningen voor in de plaats. Sjaak Kole woont al bijna zijn hele leven in de wijk en heeft in huis nog steeds schade van de bouw van een appartementencomplex een straat verderop. Nu de nieuwe bouwplaats aan zijn achtertuin grenst maakt hij zich zorgen.

Ik woon hier al heel mijn leven. Ik ben zuinig op mijn huis en ik verdedig mijn fort." Sjaak Kole over het verzet tegen het heiwerk

Kole benadrukt dat hij niet tegen de nieuwbouw is. Hij denkt dat de buurt daar zeker van opknapt. Hij vreest alleen de gevolgen van het heien voor zijn huis. Toen anderhalve straat verderop een appartementencomplex werd gebouwd verzakten bij de twee buren van Kole de aanbouwen.

Daardoor heeft Kole nog steeds een lekkage. Hij zou liever een alternatief zijn wat het heien betreft: "Er zijn nog andere methodes, zoals boren, wat geen schade geeft voor onze huizen."

De jaren 30 woningen in de Scheldestraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Kole is een petitie begonnen en achttien buurtgenoten hebben al getekend. De petitie is naar de rechter gestuurd en nu wacht Kole op een reactie. Als er niets verandert, gaan naar verwachting eind augustus of begin september de eerste heipalen de grond in.

Kole: "Het geeft een hoop stress en een hoop gedoe. Ik woon hier al heel mijn leven. Ik ben zuinig op mijn huis en ik verdedig mijn fort."

Luister hieronder naar het hele gesprek met Sjaak Kole:

Goesenaar Sjaak Kole maakt zich zorgen om heiwerk vlak bij zijn huis.