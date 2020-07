Goedemorgen! Drukte in coronateststraten, heien in Goes en stoelen te koop

In de autoteststraat in Goes kan je je laten testen op het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Datzelfde lijkt voor Zeeland te gelden wat toeristen betreft: volgens de VVV ligt de bezettingsgraad nu op 95 procent. Wij zijn benieuwd hoe jij de toeristendrukte ervaart in coronatijd. Je kunt je mening geven via deze enquête:

Bewoners uit de omgeving van de Scheldestraat in Goes maken zich ondertussen zorgen over bouwwerkzaamheden die vlak bij hun huizen plaats moeten gaan vinden. Omdat de wijk Goes-West wordt aangepakt, gaan er volgens de omwonenden 500 heipalen de grond in. Ze zijn bang dat hun eigen jaren 30 woningen dat niet aankunnen.

In Middelburg zijn dan weer zorgen over de Oostkerk. Om de kerk te redden als cultuurpodium verkoopt Stichting De Oostkerk symbolisch stoelen voor 250 euro per stuk. Wie er een aanschaft, heeft voortaan zijn 'eigen' stoel in het gebouw. De naam van de eigenaar wordt op de stoelhoes geborduurd.

Genieten van een zonsondergang bij het Havenkanaal bij Wilhelminadorp. (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

