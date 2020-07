Zeeuwse Olympiër stierf als verzetsheld: het verhaal van François Marits

Op 25 november 1884 werd Marits, vernoemd naar zijn opa François in Kapelle geboren. "Daar is hij opgegroeid", zegt Marianne de Hoogh-Andriesse, schrijfster van meerdere verhalen over verzetshelden. "De meeste mensen in Kapelle waren boer en ik vermoed dat de ouders van Marits dat ook waren." Op het moment dat de dienstplicht roept verhuist Marits naar Bergen op Zoom, dan garnizoensstad. Daar trouwt hij, krijgt hij kinderen en hij blijkt veel talent te hebben met een pistool.

"Hij was enorm goed. Dat blijkt ook wel want anders kom je niet terecht met het Nederlandse team op de Olympische Spelen", legt De Hoogh-Andriesse uit. In de zomer van 1924 mag Marits naar Parijs om deel te nemen aan de Spelen van 1924. Uit door hem geschreven brieven blijkt dat het voor Marits één groot avontuur was.

Een passage uit één van de brieven, die Martis in 1924 schreef: "Overal pronkten vlaggen en het liet zich enigszins feestelijk aanzien, want heden waren alle deelnemers uit de andere landen aangekomen voor de 28e Olympische Schietwedstrijden. Door de Portugezen en Spanjaarden werd druk geoefend met de browning. We hebben nu al reeds in de gaten, dat het een zeer zware, harde strijd zal worden."

Het materiaal waar het Nederlands team mee schoot, was vele malen slechter dan van de andere landen. Toch behaalde Marits een keurige 21e plek. Terug in Nederland gaat het leven verder. Marits blijft met zijn sport bezig, totdat de oorlog uitbreekt. "Hij raakt al heel vroeg in de oorlog betrokken bij het verzet. Marits hielp onderduikers om uit de handen te blijven van de Duitsers", weet De Hoogh-Andriesse.

Enkele jaren zat Marits de Duitsers dwars totdat hij in 1943 wordt opgepakt en van gevangenis naar gevangenis wordt gebracht. Net voor het einde van de oorlog sterft François Marits in het concentratiekamp in Hameln.

Een paar van de medailles die François Marits haalde als pistoolschutter (foto: Omroep Zeeland)

"Marits moet een heel sympathiek mens zijn geweest, een harde werker, maar ook een man met een heel erg rechtvaardigheidsgevoel die niet tegen onrecht kan", denkt De Hoogh-Andriesse. "Want dat is volgens mij de reden dat hij in het verzet is gegaan."

In eerste instantie werd Marits begraven op het Nederlandse ereveld in Hannover. Later werden zijn stoffelijke resten opgegraven en overgebracht naar Nederland. Nu ligt hij op het ereveld in Loenen. "Hij was een hele positieve man. Twee jaar lang zat hij allerlei concentratiekampen en vlak voor het einde van de oorlog stierf hij. Echt triest."