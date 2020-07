Prestigieuze zwemwedstrijd verplaatst naar 2022

De Scheldebeker in 2014 (foto: Stichting Scheldebeker)

Door corona kan de wedstrijd, die eigenlijk morgen op het programma stond, niet worden gehouden. De organisatie heeft de zwemwedstrijd nu twee jaar opgeschoven om volgend jaar te gebruiken als kwalificatiejaar. Volgens de organisatie zou het anders niet eerlijk, omdat conditie van zwemmers enorm kan veranderen in de tussenliggende periode.

Maximaal 125 zwemmers mogen deelnemen aan de tocht, omdat de overtocht gevaarlijk is door sterke stroming en iedereen goed in de gaten moet worden gehouden. Deelnemers moeten zich daarom altijd kwalificeren in speciale wedstrijden.

Erica Terpstra deed in '61 mee: 'Ik was oriëntatie volledig kwijt'

Olympisch kampioene Erica Terpstra deed één keer mee en heeft prachtige herinneringen aan de Scheldebeker. "Het is de mooiste langebaanwedstrijd die ik ooit heb gezwommen." In 1961 kwam ze als tweede vrouw aan na een barre tocht. "Het was ontzettend koud en ik was m'n oriëntatie regelmatig kwijt." De wedstrijd is maar 5 kilometer, maar voor haar gevoel heeft ze door de stroming vele kilometers extra gezwommen.

De scheepvaart over de Westerschelde wordt voor de wedstrijd compleet stilgelegd. De Scheldebeker wordt maar één keer in de vijf jaar gehouden. De vorige editie was in 2014, dus had de zwemtocht eigenlijk vorig jaar al plaats moeten vinden, maar toen gooiden problemen met de organisatie en de financiering roet in het eten.

Lees ook: