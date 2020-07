Kerken zijn voorzichtig met samenzang tijdens de dienst

In de Nieuwe Kerk van Middelburg wordt er wel volop meegezongen tijdens de dienst. Twee weken geleden zijn ze er weer mee begonnen. "De omvang en vooral de hoogte van de kerk, met daarin ook een goed ventilatiesysteem, gaf daar ruimte voor", zegt voorzitter Jan Borst van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg.

Vooraf reserveren

Ondanks de grote ruimte, moeten er rond de dienst veel strikte regels worden nageleefd, zoals extra ventileren, de stoelen op anderhalve meter afstand en in zigzag-formatie, vooraf reserveren en verspreid de kerk binnenkomen. Dankzij de maatregelen komen de meeste kerkleden weer graag op zondag naar de diensten. Omdat er maximaal honderd mensen tegelijk in de kerk mogen, is er een rouleersysteem om iedereen bij toerbeurt toe te laten.

In de Nieuwe Kerk in Middelburg is er wel samenzang (foto: Omroep Zeeland)

Samen zingen is belangrijk in kerkdiensten. Het is een lofuiting, maar het zorgt tevens voor verbondenheid. "We hoorden van veel mensen dat ze blij waren dat het weer kon", zegt Borst. Hij begrijpt dat in de buitenwereld soms huiverig gereageerd wordt op dit besluit. "Maar als er geen ruimte was gegeven door het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland, hadden we het beslist niet gedaan."

'Zachtjes en ingetogen' en gezondheidscheck

In de Gereformeerde Kerk van Krabbendijke, een groot kerkgebouw waar normaal 1.200 kerkgangers passen, wordt gezongen met maximaal 300 mensen. Dat mag, mits er van tevoren een gezondheidscheck wordt uitgevoerd en er reservering vooraf is.

Volgens scriba Arie Koole voldoet de kerk aan alle eisen. "We hebben een optimaal ventilatiesysteem en weten wie we hebben uitgenodigd. Er is triage aan de deur en we zingen op afstand van elkaar, en ook zachtjes en ingetogen. We doen dit omdat de zang heel essentieel is in een eredienst. Nog steeds is er geen eensluidend antwoord op de vraag of zingen het virus overbrengt. Als wel blijkt dat het grote risico's met zich meebrengt, dan zullen we het heroverwegen."

Samenzang in kerken mag, onder strikte voorwaarden (foto: Omroep Zeeland)

In de Rooms-Katholieke Kerk is de situatie heel anders. Volgens pastoor Fons van Hees van de H. Pater Damiaanparochie is er nog geen toestemming van de bisschop voor samenzang tijdens diensten. Voorlopig zijn alleen een organist en enkele voorzangers actief.

Synagoge nog niet open

Bij de synagoge in Middelburg zijn nog helemaal geen diensten, die beginnen mogelijk pas in augustus. Voorzanger Luc Smit . "Dit is een hele kleine ruimte, we moeten eerst kijken hoeveel mensen er in passen en of het luchtafvoersysteem wel goed is. We zijn super voorzichtig en wachten liever even. Al merken we wel dat veel leden hier graag zouden samenkomen, omdat ze dat zo missen."

In de Kruiskerk in Middelburg voorlopig geen samenzang, wel bijvoorbeeld liederen te horen via een beamer (foto: Omroep Zeeland)

Ook in de Kruiskerk in Middelburg, onderdeel van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, zijn ze voorzichtig. "Dit is een middelgrote kerk, hier gelden veel strenge regels als je samen wilt gaan zingen, daar kunnen we nu nog niet aan voldoen. Daarom wachten we liever nog even", zegt voorzitter Jan Douw van de kerkenraad.

Geen risico lopen

Voor de kerkenraad speelt niet alleen mee dat de samenzang praktisch niet makkelijk te organiseren. Ook het feit dat eerder werd gewezen naar kerken als besmettingshaard speelt mee. "Je wilt toch niet naar buiten komen als een gemeenschap waar iets ontstaan is doordat de regels niet goed zijn nageleefd. Een kerkgemeenschap is er juist voor dat je naar elkaar omziet, dus waarom zou je dat risico lopen."