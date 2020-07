Dader ongeluk Langevieleweg moet gehele straf uitzitten

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De rechtbank vond dat de man niet gemotiveerd is om mee te werken aan hulptrajecten voor zijn dagbesteding en het inzien van zijn alcoholprobleem. Zij ziet ook geen reden tot verder onderzoek en verwacht dat de man zich niet aan de voorwaarden zou houden.

De man uit Roosendaal kreeg vorig jaar van het hof in Den Bosch een lagere straf dan de rechtbank in Middelburg had opgelegd. Die twee jaar cel moet de man nu in zijn geheel uitzitten. Zijn rijbewijs is hij vier jaar kwijt.

Onder invloed na proefverlof

Twee weken geleden bleek tijdens de behandeling van zijn mogelijke voorwaardelijke in vrijheidstelling dat de man na zijn eerste proefverlof onder invloed van alcohol terugkeerde. De advocaat van de man had ervoor gepleit dat de reclassering nog een keer met de man aan het werk moest gaan. Dat was voor de rechtbank geen reden om de dader onder voorwaarden in vrijheid te stellen.

Lees ook: