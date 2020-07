Gommers schrikt tijdens vakantie in Zeeland: 'Duitsers niet goed op de hoogte van onze coronaregels'

Diederik Gommers (foto: ANP)

"Ik wil niet negatief doen, maar ik kreeg het idee dat onze oosterburen minder goed op de hoogte waren van onze regels." Nederlandse vijftigplussers leefden volgens Gommers (56) de regels wel goed na. "Ik was op bezoek bij de HEMA. Daar waren veel toeristen en die hielden zich totaal niet aan de afspraken. Ik wist niet hoe snel ik naar buiten moest komen."

Mondkapje

Door zijn drukke werkzaamheden was het bezoek aan Middelburg voor de medicus één van de eerste keren dat hij weer onder het winkelend publiek kwam. Maar dat beviel dus niet helemaal. "Ik ga voortaan zorgen dat ik ergens in m'n zak een mondkapje heb of er nou wel of geen bewijs voor is," zegt hij.

Ja ho even, ik ben ook niet Mark Rutte die mensen moet gaan aanspreken." Diederik Gommers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

Op de Grote Markt in Middelburg zag Gommers dat de horeca veel werk heeft gemaakt van coronaveilige terrassen compleet met looprichting. Toen hij mensen toch in tegengestelde richting van het terras zag vertrekken had de arts de neiging daar iets van te zeggen. "Maar toen dacht ik: ja ho even, ik ben ook niet Mark Rutte die mensen moet gaan aanspreken."

Markt van Middelburg vorige maand (foto: Piet Grim)

Ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland vindt Gommers extra maatregelen niet nodig: "Op dit moment is daar geen aanleiding voor. We zien geen toename van het aantal mensen in ziekenhuizen en ook niet op de intensive cares. Dus dat gaat goed. Het aantal besmette mensen neemt toe, maar dat komt doordat we extra testen."

Gommers maakt zich wel zorgen over wat er in België gebeurt: "De grenzen zijn niet dicht, zeker niet in Zeeland. We moeten op onze hoede zijn." Gommers is verbonden aan het academisch ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam. Zeker in het begin van de coronacrisis was hij vrijwel dagelijks op televisie.