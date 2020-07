Zonnebadende Michiel de Ruyter wekt stroom op bij proefopstelling op Ritthemse dijk

Beeltenis van Michiel de Ruyter prijkt op zonnepanelen op de dijk bij Ritthem (foto: Waterschap Scheldestromen)

Het gaat om een onderzoek naar of het neerzetten van zonnepanelen op dijken de dijk aantast. Ook wordt er gekeken welke panelen het beste in het landschap passen en wordt er onderzoek gedaan naar de reacties vanuit de omgeving. Naast de beeltenis van Michiel de Ruyter staan er ook panelen met geometrische patronen op de dijk opgesteld.

Waterschap Scheldestromen heeft de locatie beschikbaar gesteld. De proef is onderdeel van het onderzoek Zon op dijken, dat wordt uitgevoerd door een consortium van overheden, kennisinstellingen en systeembouwers. Dat gebeurt onder leiding van TNO en Stowa, het kenniscentrum van de waterschappen.

'Geen concessies aan waterveiligheid'

Bij deze proef wordt volgens het Zeeuwse waterschap 'nadrukkelijk geen concessies gedaan aan de eisen vanuit waterveiligheid'. Mocht er aanleiding voor zijn dan kan het waterschap ingrijpen en de proef stopzetten.

De dijk wordt sowieso periodiek geïnspecteerd en met behulp van een netwerk van sensoren continu gemonitord. TNO meet de energieprestaties van de verschillende systemen. De grasmat is een belangrijk onderdeel voor het goed functioneren van de dijk. Wageningen University & Research volgt de effecten van de zonnepanelen op de grasmat en kijkt samen met Deltares naar de gevolgen hiervan op de waterveiligheid.

In oude staat

De proef duurt tot halverwege 2024. Daarna wordt de testopstelling verwijderd en de dijk in oude staat teruggebracht. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Het plaatsen van zonnepanelen op dijken is een van de opties die bekeken worden om de klimaatdoelstellingen te behalen, maar het waterschap en de andere betrokken partijen willen eerst zeker weten of dit veilig is en of er voldoende draagvlak voor is. De uitkomst van het onderzoek in Ritthem wordt meegenomen in de Regionale Energie Strategie.