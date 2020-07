200 euro boete voor vrachtwagenchauffeur na aanrijding met dodelijke afloop

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De rechtbank vond dat de vrachtwagenchauffeur niet aanmerkelijk onvoorzichtig had gereden. "Dat meneer de fietser niet heeft gezien, is kwalijk. Maar te wijten aan de dode hoek. Het duidt echter niet op onvoorzichtigheid."

Volgens de rechtbank reed de man als een beroepschauffeur en had hij goed gekeken. Hij naderde het kruispunt ook met een minimale snelheid van drie kilometer per uur.

De chauffeur betuigde twee weken geleden ook spijt en toonde medeleven naar de familie van de omgekomen fietser. De man is nog steeds aangeslagen en uit zijn houding sprak ook medeleven voor de nabestaanden.

Het Openbaar Ministerie had 500 euro boete geëist. Dat vond de rechtbank te veel. De chauffeur kreeg een boete van 200 euro opgelegd of vier dagen vervangende hechtenis.

Het vertrouwen van het OM in de verdachte en de daarop gebaseerde strafeis kwam vooral voort uit het blanco strafblad van de verdachte. "Als je al sinds 2009 heel Europa doorrijdt en nog nooit iets verkeerds hebt gedaan, laat dat zien dat u voorzichtig bent", aldus het OM.

Dat beaamde de verdachte, die voor de zaak vanuit Polen naar Middelburg was gekomen. "Ik ken de omgeving, want ik rijd hier vaker. Ik ben altijd erg voorzichtig in mijn rijden, maar op die ochtend hoorde ik ineens 'tok!' en toen ben ik uitgestapt. Ik heb vervolgens het slachtoffer geprobeerd te helpen en heb de chauffeur van de Nederlandse vrachtwagen achter mij, gevraagd om 112 te bellen."

Medeleven

Toen de verdachte twee weken later hoorde dat het slachtoffer was overleden, heeft hij via de politie contact gezocht met de nabestaanden van het slachtoffer om zijn medeleven te betuigen. "Ik vind het nog steeds heel erg", zei de verdachte tijdens de rechtszaak.

Voor zijn advocaat was dat dan ook de reden om voor volledige vrijspraak te pleiten. "Mijn cliënt zal de rest van zijn leven dit met zich mee moeten dragen. Dat is al een straf genoeg." Ook haalde de advocaat verschillende rechtbankuitspraken aan van vergelijkbare situaties waarbij de verdachte werd vrijgesproken. "Hoe tragisch de gevolgen kunnen zijn, het betekent niet dat de verdachte onoplettend was."

Lees ook: