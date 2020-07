Boeren bij Rilland krijgen gratis zoet water van het waterschap

Beregening van een uienveld (foto: Ria Overbeeke)

In de twee polders wordt via het Volkerak-Zoommeer zoet water ingelaten in tijden van droogte. In de jaren tachtig en negentig is daarvoor samen met agrariërs uit deze streek een inlaat en een aanvoersysteem aangelegd.

De deelnemende boeren betalen jaarlijks voor aanleg en onderhoud van dat systeem, waarmee het zoet water binnen het gebied wordt verspreid, onder meer via de sloten. De boeren buiten het aanvoergebied hebben destijds aangegeven niet te willen investeren in de zoetwatervoorziening.

Toch gratis water

Toch biedt het waterschap nu de niet-betalende boeren gratis water aan. Hiermee lijkt het Zeeuwse waterschap gehoor te geven aan de noodkreet van de boeren in de omgeving eerder dit jaar vanwege de aanhoudende droogte. Maar het Waterschap Scheldestromen benadrukt tegelijkertijd dat de agrariërs zelf voor verantwoordelijk zijn om hun bedrijfsvoering aan te passen aan klimaatverandering.

In Waarde wordt een aardappelveld beregend (foto: Ria Overbeeke)

Het gaat bovendien expliciet over het teveel aan zoet water wat beschikbaar wordt gesteld. Als de meebetalende boeren minder zoet water gebruiken dan er beschikbaar is door de hoeveelheid neerslag, stroomt dit overschot nu nog ongebruikt de Westerschelde in.

Geautomatiseerd systeem

Via een geautomatiseerd sms-systeem ontvangen boeren met aangrenzende percelen een berichtje op de telefoon wanneer er zoet water beschikbaar is en ze ontvangen opnieuw een sms wanneer de grens bereikt is en er geen water meer onttrokken mag worden.

Het water mag bovendien alleen via leidingen of via het oppervlaktewatersysteem worden verspreid. Het gebruik van tankwagens is niet toegestaan. Het is bovendien een tijdelijke maatregel, die duurt van 27 juli tot 15 oktober.

Tekort aan zoet water

De afgelopen jaren klagen de boeren in de omgeving over een tekort aan zoet water om te beregenen. Hoewel de boeren in de jaren tachtig en negentig niet wilde investeren in de zoetwatervoorziening, zien ze daar nu wel de noodzaak van in. Samen met de ZLTO wordt er nu gezocht naar passende oplossingen voor de droogte.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar technische en financiële mogelijkheden om de zoetwatervoorziening uit te breiden. Waterschap Scheldestromen is als waterbeheerder en niet verantwoordelijk voor het leveren van zoet water, maar stelt wel capaciteit en middelen beschikbaar voor dit initiatief en ondersteunt deze verkenning.