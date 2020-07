Testlocatie voor corona in Terneuzen schaalt op na stormloop aanvragen

De afsprakenagenda zat vandaag ook bij de testlocatie in Terneuzen vol (foto: Omroep Zeeland)

Bij de testlocatie in Terneuzen gaat het er iets anders aan toe dan in Goes. Op de Bevelanden kun je met de auto door een teststraat heen rijden. In Terneuzen moet je plaats nemen in een unit. Dit is gedaan omdat het ziekenhuis geen tent wil neerzetten vanwege de onprettige uitstraling.

Van Walcheren tot de Bevelanden

Tot vorige week donderdag was er één testunit open in de ochtend. Die is nu een hele dag open. Sinds gisteren is voor een halve dag een tweede unit in gebruik genomen. Volgens Sylvia Westphal, leidinggevende van het laboratorium van het ziekenhuis, laten veel inwoners van Walcheren en de Bevelanden zich nu ook in Terneuzen testen omdat het in Goes zo druk is. "Bij ons is er nog ruimte. Daarvoor hebben we de afgelopen dagen opgeschaald. Zodat we meer mensen kunnen helpen", aldus Westphal.

Verslaggever Karlijn de Splenter onderging een coronatest in één van de testunits van ZorgSaam.

Met de extra unit redden ze het in Terneuzen op dit moment net. Vandaag werden er 123 testen afgenomen. "We houden het in de gaten, mochten er meer aanvragen komen via de GGD dan kunnen we de tweede testunit ook in de middag open doen."

Vakantiekrachten

Om de vele testen af te kunnen nemen zijn er vakantiekrachten ingezet die een studie geneeskunde volgen. Ook wordt er extra personeel via een uitzendbureau ingezet. Mocht de vraag nog verder oplopen, kan het volgens Westphal zijn dat de testlocatie ook in de avond open gaat.

In Goes was het aantal beschikbare plaatsen volgeboekt. Volgens de GGD Zeeland kunnen mensen nog altijd de dag nadat ze hebben gebeld voor een afspraak terecht bij een testlocatie. Het kan dus wel zijn dat je doorverwezen wordt naar Terneuzen.