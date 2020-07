Nieuw leven in plan Brouwerseiland, maar mag dat wel?

Actievoerders vormen een menselijk lint tegen de plannen voor Brouwereiland (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de Raad van State had Brouwerseiland BV op vijf punten te weinig rekening gehouden met de belangen van de bezwaarmakers: de windsurfers en meerdere natuurorganisaties. De afgelopen maanden heeft Brouwerseiland BV geprobeerd om die tekortkomingen in het plan te repareren en daar is het bedrijf volgens burgemeester en wethouders in geslaagd. Daarbij is er onder meer aanvullend onderzoek verricht, meldt het dagelijks gemeentebestuur.

Volgens het college van burgemeester en wethouders wordt het aangepaste concept bestemmingsplan deze week verzonden naar dezelfde bezwaarmakers die eerder tegen het vorige bestemmingsplan beroep hebben aangetekend. Ze krijgen drie weken de gelegenheid om opnieuw bezwaar te maken.

Kustvisie

Een van die bezwaarmakers, de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), geeft aan het vreemd te vinden dat er überhaupt om een reactie gevraagd wordt, omdat dit nieuwe plan indruist tegen de Kustvisie. Daarin is vastgelegd dat er geen nieuwe bebouwing mag komen bij de Grevelingen.

Bij de vorige procedure viel het plan nog onder de regeling voor pijplijnprojecten. Dat betekent dat al lopende projecten niet hoeven te voldoen aan de richtlijnen in de vorig jaar ingevoerde Kustvisie. Maar volgens de tegenstanders is het nieuwe plan voor Brouwerseiland geen pijplijnproject meer. De Raad van State heeft namelijk bij de uitspraak van vorig jaar het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning vernietigd.

Wel of niet een pijplijnproject?

Dat betekent volgens de tegenstanders van het project dat dit juridisch gezien een nieuwe vergunningsaanvraag is, die niet voldoet aan de Kustvisie en daarom niet is toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders ontkent dat en ziet dit vernieuwde plan wel nog als een pijplijnproject. Wie er juridisch gezien gelijk heeft, zal ongetwijfeld de komende weken of maanden moeten blijken.

Een ander pijnpunt is de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, die in mei vorig jaar definitief een streep door Brouwerseiland leek te zetten. Maar nu het dagelijks gemeentebestuur het vernieuwde plan heeft goedgekeurd, moet de raad zich hier toch opnieuw over uitspreken. Naar verwachting gebeurt dit in oktober.

'Geest weer uit de fles'

De verbazing bij de ZMf is extra groot omdat de bezwaarmakers sinds de uitspraak van de Raad van state er niets meer over hebben gehoord. "Na ruim een jaar volledige radiostilte vanuit de provincie, de gemeente en Brouwerseiland BV komt ineens deze geest weer uit de fles", schrijft de natuurorganisatie in een reactie.

Het hele circus rondom Brouwerseiland lijkt dus van voren af aan te beginnen. De voor- en tegenstanders zijn klaarblijkelijk nog altijd even diep ingegraven in hun spreekwoordelijke loopgraven, dus kan dit weleens opnieuw een kwestie van de lange adem worden. Ook een nieuwe stap naar de Raad van State lijkt daarbij niet uitgesloten.