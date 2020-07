Ralllycoureur Hoondert durft met zijn truck best risico's te nemen, maar niet met corona

Adwin Hoondert (archief) na afloop van de vijfde etappe in de Africa ECO Race (foto: Omroep Zeeland)

Hoe ben jij de afgelopen tijd doorgekomen?

Ik heb een hele firma te leiden, dus daar was ik afgelopen tijd vooral mee bezig. Ook hier was er de afgelopen tijd veel consternatie. We moesten ons houden aan veel maatregelen natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld instructies aan mijn medewerkers moeten geven en onze kantine is ook gesloten. Allemaal om die 1,5 meter in acht te houden. Dat is een heel ding geweest om dat goed voor elkaar te krijgen.

Zou je eigenlijk nog rally's rijden?

De planning was om in april een rally in Marokko te rijden. Dat ging natuurlijk niet door, maar de rally zou nu in september zijn. We kregen nu een bericht van de organisatie wat de consequenties zouden zijn als de rally wel door zou gaan. Daar zaten heel veel mitsen en maren aan vast. We kregen een formulier waarbij wij als coureurs konden kiezen: Wel doorgaan of volgend jaar pas. Ik heb voor dat laatste gekozen. Die rally gaat nooit door. Ik heb andere teams gesproken en die zeggen: Ik zou wel gek zijn om af te reizen.

Mis je die rally's nu?

Eerlijk gezegd niet. Op dit moment gaat al m'n tijd en energie uit naar mijn bedrijf en dus staat mijn hoofd er niet naar. Andere coureurs, die net als ik ook ondernemer zijn, hebben precies hetzelfde. Zij reizen ook niet af naar Marokko. Ik ben er nu niet zo mee bezig.

Team Hoondert tijdens Afrika Eco Race (foto: Rally Maniacs)

Ben je bang om nu naar het buitenland te gaan?

We zouden met een team van tien man naar Marokko afreizen. Als je daar naartoe gaat, zoek je het eigenlijk gewoon op want je zit bovenop elkaar. Ik wil dat gewoon niet doen. Ik wil zeker geen corona oplopen en als je dat doet, vraag je er bijna om. Ik durf met de truck best een risico te nemen, maar dit gaat echt over mensen.

Is het nog wel te financieren?

Voorlopig is dat geen probleem, want zeventig procent van de kosten aan de truck zijn al betaald. Dat andere deel valt dus wel mee. Er zijn bijvoorbeeld al wel andere coureurs gestopt vanwege de coronacrisis. De Brabantse coureur Gerard de Rooy heeft gezegd dat hij op de centen moet letten. Hij heeft drie van de vijf trucks verkocht.

Zit er ooit nog een Dakarrally in voor jou?

Het zou nog wel een keer kunnen als het straks allemaal weer een beetje normaal wordt. Zuid-Afrika zou een bestemming zijn waar de Dakarrally weleens naartoe zou kunnen gaan. Dat zou ik dan wel doen want dat schijnt heel mooi en avontuurlijk te zijn.