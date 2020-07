Gedumpte kippen industrieterrein Arnestein gevangen door dierenorganisaties

Omwonende Melati van Soest was de overlast van de dieren zo beu dat ze begin deze maand een advertentie op het prikbord van Zeelandnet plaatste met de boodschap: wie ze wil, mag ze hebben. De advertentie werd verwijderd nadat dierenorganisaties aanboden ze te vangen.

Gratis kippetje

Volgens Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp, zijn er inmiddels geen honderd maar nog zo'n zeventig kippen en hanen die rondscharrelen "Door de oproep op het prikbord zijn er toch al mensen langs geweest die de dieren op een verschrikkelijke manier hebben gevangen. Waarschijnlijk omdat ze wel een gratis kippetje lustten."

Alle bij industrieterrein Arnestein gedumpte kippen krijgen een nieuw onderkomen (foto: Omroep Zeeland)

Het vangen van de kippen door medewerkers van Akka's Ganzenparadijs en Animal Rights gebeurt op een diervriendelijke manier. "We leiden de dieren met hekken in een sluis waar voer ligt. Dat doen we heel rustig, om ze niet gestrest te maken."

Kukelen in de ochtend

De groep gedumpte dieren bestaat uit hennen, vrouwelijke kippen, en hanen. "Vooral hanen worden vaak gedumpt omdat ze vroeg in de ochtend al beginnen te kukelen. Hennen en hanen gaan niet goed samen, ze maken veel ruzie onderling. Dat is ook hier het geval."

De twee groepen zullen dan ook uit elkaar worden gehaald. "De dieren worden opgevangen in Akka's Ganzenparadijs, een opvangcentrum in het Drentse Dalen. De hanen blijven daar en voor de kippen wordt gekeken naar een thuis waar goed voor ze wordt gezorgd."

Tot teleurstelling van de dierenwelzijnorganisaties was er niemand van de gemeente Middelburg aanwezig bij het vangen van de hanen en kippen. "We hebben ze uitgenodigd, maar iedereen schijnt op vakantie te zijn. We hopen nog wel op een gesprek later."

Steken laten vallen

De gemeente Middelburg heeft in de ogen van de dierenorganisaties steken laten vallen, zegt Sandra van de Werd. "Verschillende mensen hebben meerdere keren contact gezocht met de gemeente, maar die hebben nooit iets van zich laten horen." Het dumpen van dieren is dierenmishandeling en strafbaar volgens de Wet dieren. Gemeenten hebben een wettelijke plicht voor de opvang van zwerfdieren. "Met voorlichting, waarschuwingsborden en camerabewaking kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen."

Wie de kippen en hanen heeft gedumpt is onbekend. Volgens Sandra van de Werd komt het vaker voor en heeft het onder meer te maken met de populariteit van broedmachines. "Ze worden gebruikt op scholen, in verzorgingstehuizen of gewoon thuis. Mensen vinden het leuk om te zien hoe het proces van broeden verloopt, maar denken niet na over de gevolgen."

Inzamelingsactie

De dierenorganisaties starten een inzamelingsactie om de verzorgingskosten van de hanen in Akka's Ganzenparadijs voor de rest van hun leven te kunnen garanderen.