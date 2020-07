Duitse commissaris maakt kennis met nieuwe burgemeester en districtschef politie

Bezoek Duitse commissaris (foto: Omroep Zeeland)

Het had dit jaar de 24e keer moeten worden dat Duitse agenten hun Zeeuwse collega's kwamen helpen tijdens het zomerseizoen. Maar corona gooide roet in het eten. Dat de band sterk is, bewijst het bezoek van de Duitse commissaris Claudia Jacobsen. Zij reisde toch af naar Zeeland om kennis te maken met een paar nieuwe gezagsdragers.

'De problemen zijn hetzelfde'

Jacobsen noemt de ontvangst in Zeeland hartverwarmend. "De kennismaking is goed verlopen. Ik ben erg blij met de gastvrijheid", aldus Jacobsen. "Deze internationale samenwerking is heel belangrijk, want de problemen die de politie hier ondervindt zijn dezelfde als die in Duitsland."

Ook de nieuwe districtschef van de Zeeuwse politie Joost Manusama onderstreept het belang van internationale samenwerking. "We zijn in feite één grote familie met de politie in Nederland, Duitsland en België. We zijn samen één Europa en we moeten als politie samenwerken voor de veiligheid."

'De-escalerend'

De jaarlijkse uitwisseling met de Duitse politie is dan ook erg waardevol, vindt Manusama. "Je ziet telkens weer dat de inzet van Duitse collega's hier heel goed de-escalerend werkt. Dus we willen dat graag de nog vele jaren door laten gaan."

De nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland Jack van der Hoek vindt het jammer dat de uitwisseling door corona dit jaar niet door kan gaan. "Ik heb heel veel goede berichten hierover gehoord, over de toegevoegde waarde die dat heeft voor de collega's onderling op straat, zeker met de vele Duitse gasten die we hebben. En ik zie dan ook heel erg uit naar volgend jaar als de samenwerking weer vanouds is."

'In Krefeld weer samenwerken'

Ook Jacobsen hoopt dat de samenwerking snel weer hervat kan worden. Wellicht al in december, wanneer de Zeeuwse agenten naar Krefeld afreizen om daar te patrouilleren op de kerstmarkt. "Wij hebben alles daarvoor al gereed gemaakt en als de situatie rondom het coronavirus het mogelijk maakt dan kunnen we dan in Krefeld weer samenwerken."

Jacobsen kwam hierheen voor de kennismaking met Manusama en Van der Hoek, maar ze kan het niet laten om toch ook een dienst mee te draaien. "Dit weekend ga ik 's nachts mee met een nachtdienst." Ze kijkt er nu al naar uit. "We hebben een goede vriendschap met de agenten hier opgebouwd!", aldus Jacobsen.

