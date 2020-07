'Dan denk ik: ojee, mondkapje vergeten! O, nee dat hoeft hier niet....'

Het mondkapje dat de moeder van Ananda voor haar heeft gemaakt (foto: Ananda de Jager)

De verschillen zijn vooral merkbaar als het gaat om het dragen van mondkapjes. Dat is in België op de meeste openbare plekken inmiddels verplicht, maar in Nederland hoeft het alleen in het openbaar vervoer.

'Mondkapje vergeten!'

Dat werkt soms verwarrend, merkt De Jager. "Dan moet ik naar de supermarkt en denk ik: ojee, ik ben mijn mondkapje vergeten! En dan bedenk ik ineens dat dat helemaal niet nodig is hier in Nederland..."

Ananda met haar boek (foto: Ananda de Jager)

Ze werkt nu even digitaal voor haar ouderlijk huis in Goes, omdat ze morgen een signeersessie in boekhandel de Koperen Tuin in Goes op de planning heeft staan voor haar debuut, het boek Poems of Recovery. Dat is, een Engelstalige gedichtenbundel over het herstellen van een eetstoornis.

Geen overleg

Als internationaal georiënteerde wereldburger merkt ze dat de Europese eenheid op het gebied van coronaregels ver te zoeken is. "In Europa zijn de grenzen weer opengegaan, maar er zijn geen onderlinge afspraken gemaakt over de coronaregels. Het lijkt mij wel verstandig als daarover wél overleg zou zijn geweest tussen de Europese landen", aldus De Jager in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.