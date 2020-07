Emma Heesters over haar acteerdebuut in trollenfilm: 'Ik ben een kapot fluitje'

Zangeres en nu ook stemactrice Emma Heesters in de radiostudio van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Als zangeres is ze wel gewend om in de studio te staan, maar als stemactrice is dat toch wel heel erg anders, vertelt Heesters in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Als je het inspreekt heb je de animatie voor je en dan moet alles wat je inspreekt precies kloppen met wat je ziet op beeld, met tijdcodes enzo. Dat was nog best moeilijk!"

'Heel leuk om te doen'

Maar ze vond het vooral een leuke ervaring. "Toen ik het insprak was het heel leuk om te doen en de mensen van de studio waren ook heel enthousiast. En bovendien: nieuwe uitdagingen zijn altijd leuk!"

Ze vertolkt in de film de rol van Flierefluitje. "In de film gaan ze op bezoek bij verschillende rijken en ik hoor bij een soort muziekrijk. Ik ben een kapot fluitje wat is vernietigd en ik moet er weer bovenop komen..."

Tot nu toe krijgt ze vooral veel leuke reacties van haar fans. "Ze vinden het vooral heel erg leuk dat ik dit doe en het is ook een heel erg leuke film! Je wordt er ook heel erg blij van. Dat is wat ik om me heen ervan hoor."

'Een echte Disney-prinses'

Of dit ook echt het begin is van een filmcarrière weet ze nog niet zeker. "Ik zou wel graag nog een keer de stem van een echte Disney-prinses willen inspreken in een animatiefilm. En ja misschien op termijn ook écht acteren, maar ik ben hier nu ook al heel erg blij mee!", aldus Heesters in het radioprogramma Zeeland komt thuis.