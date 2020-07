'Er moeten meer corona-testkits naar Zeeland'

Het uitvoeren van een test op besmetting met het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Sinds half juli is het aantal tests, dat door Wintermans wordt gecontroleerd, verdubbeld van driehonderd naar zeshonderd per dag. Dat leidde nog niet tot problemen, want het lukt Wintermans in 95 procent van de gevallen nog steeds om de resultaten binnen zeven uur door te geven aan de GGD. Maar zo langzamerhand worden de testkits schaars. Die worden iedere maand na onderhandelingen verdeeld over de Nederlandse laboratoria. En daar wil Wintermans bij de volgende verdeling meer testkits binnenhalen. "Ik heb natuurlijk wel een buffertje, maar ik ben nu aan het interen. Ze moeten straks echt mijn voorraden gaan verhogen."

Een dag mee bezig

Zodra de afdeling van Wintermans de resultaten doorgeeft gaat de GGD daarmee aan de slag en brengt de mensen die zijn getest op de hoogte van het resultaat. Als de test negatief is, is dat werk snel afgerond. Maar als blijkt dat een persoon positief is getest, en dus is besmet met het coronavirus, is een medewerker van de GGD daar een dag mee bezig.

In die tijd worden de contacten van de besmette persoon in kaart gebracht en worden eventueel maatregelen genomen, het zogeheten bron- en contactonderzoek. Bij de recente lokale uitbraak in de gemeente Goes kreeg de GGD Zeeland hulp van medewerkers uit de rest van het land.

Drukte bij corona-teststraat ADRZ in Goes vorige week (foto: Omroep Zeeland)

Om brandhaarden sneller in kaart te krijgen, willen de GGD en Veiligheidsregio Zeeland dat er meer getest gaat worden. Daarom wordt de komende tijd de testcapaciteit in Zeeland verder uitgebreid, naar 1500 tests per dag. In Goes is al een extra teststraat geopend, in Terneuzen is een extra unit geplaatst en in Zierikzee is de testlocatie langer open. Ook komt er begin volgende maand een testlocatie in Vlissingen bij.

Als het aan de GGD had gelegen was die locatie gisteren al opengegaan, maar daar heeft Wintermans een stokje voor gestoken. "De GGD belde ons woensdag of wij vrijdag een teststraat operationeel konden hebben in Vlissingen. Dat is echt te kort dag", zegt hij tegen NRC.