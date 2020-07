Supermarkt Waarde verdwijnt: 'Zo jammer voor het dorp'

Het dorp Waarde heeft ruim 1.200 inwoners. Er zijn twee basisscholen, sportfaciliteiten en een supermarkt. Maar die laatste sluit volgend weekend definitief haar deuren. "De energiekosten zijn ook heel hoog, omdat dit gebouw eigenlijk geen winkel is. Het loopt best goed, maar we draaien meestal verlies, dus dan moet je keuzes maken. Hoe vervelend dat ook is. Vooral voor de mensen van het dorp, want iets dat weg is, komt meestal ook niet meer terug", aldus Hannah Krijger.

Supermarkt zal gemist worden

De familie Krijger heeft vijf jaar de supermarkt draaiende gehouden en ze gaan het missen, zegt Krijger. "Vooral het sociale gedeelte. Even een praatje maken met mensen. Dat is natuurlijk ook je rol als supermarkt in een dorp. En dat vonden we ook leuk." Voor de leefbaarheid van Waarde kan het verdwijnen van de winkel grote gevolgen hebben, denkt ze. "Een supermarkt speelt een grote rol voor mensen. Er gaat steeds meer weg en dat is jammer voor een dorp als dit."

Missen

Toch hoeven de inwoners van Waarde straks niet voor alle boodschappen naar Krabbendijke of Kruiningen te rijden. Ad en Hannah Krijger gaan brood vanuit huis verkopen. "Drie keer in de week. Brood is belangrijk en mensen vinden het fijn dat je dat toch vers kan krijgen. En voor ons is het leuk om toch nog sociaal contact te houden met mensen, want dat gaan we toch wel het meest missen."