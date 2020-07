De wisselvalligheid moet er dit seizoen uit bij Hoek

Op 7 maart speelde Hoek de laatste wedstrijd in de Derde Divisie. Het duel met hekkensluiter VVOG eindigde op die zaterdag in 1-1 en dat was toen de zesde keer in zeven wedstrijden dat de ploeg puntverlies leed. Voor de winterstop presteerde Hoek goed, maar in maart was de klad er aardig ingekomen. "We moeten het beter doen dan vorig jaar", is Gevaert duidelijk. "We willen de nacompetitie gaan spelen."

Hoek gaat die doelstelling proberen te halen met vier nieuwe spelers. In elke linie kwam er versterking, zo trok de Zeeuws-Vlaamse ploeg Griffin de Vroe (keeper), Niels de Pauw (verdediger), Giovanni Delannoy (middenvelder) en Steve Schalkwijk (aanvaller) aan. Op die laatste zullen straks veel ogen gericht zijn. Bij het stoppen van de competities was de Vlissinger namens GOES topscorer van de Derde Divisie. "Ik denk dat ieder team in de Derde Divisie Steve er graag bij heeft", zegt Gevaert. "Dus ik ben blij dat hij bij ons zit."

Steve Schalkwijk moet dit seizoen voor de doelpunten gaan zorgen (foto: Omroep Zeeland)

In de quarantainetijd tijdens het begin van de coronacrisis werd er ook door Hoek natuurlijk niet getraind. Een aantal weken geleden testte Gevaert zijn spelers om te kijken hoe iedereen die tijd had doorstaan. De afgelopen weken kreeg iedereen een individueel programma mee naar huis. "De grote meerderheid heeft dat goed opgevolgd en daardoor zijn we fit aan de voorbereiding begonnen."

Verontrustend

Over vijf weken speelt Hoek in de KNVB-beker tegen OFC uit Oostzaan, een week later begint de competitie. Toch is het allemaal nog afwachten of dat allemaal doorgaat. "Ik vond de afgelopen maanden heel verontrustend", zegt Gevaert. "Los van het feit dat er niet gevoetbald kon worden gaat het om de gezondheid van mensen en wat ik nu weer allemaal hoor op het nieuws, dat voorspelt niet zoveel goeds."