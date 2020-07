Middelburgs café dicht na coronabesmetting

Sportcafé Heeren van Holland in Middelburg is dicht na een coronabesmetting (foto: Heeren van Holland-Facebook)

De GGD heeft vandaag contact opgenomen met de eigenaar van het café. De drie mensen waren los van elkaar in het café, in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juli. Ze hadden volgens de GGD toen nog geen klachten, maar waren wel besmettelijk. Eigenaar Thijs van den Berge: "We moeten niet dicht, maar willen geen enkel risico nemen. We gaan zeker twee weken dicht om de veiligheid te waarborgen, we gaan als het ware in quarantaine."

De barmedewerker werd afgelopen week ziek en is toen getest en positief bevonden. Hoe het momenteel met de gasten is, is niet bekend.

'Het is als koorddansen'

Het waren al lastige weken volgens de café-eigenaar, met alle coronaregels. Van den Berge: "Als ondernemer is het een zeer moeilijke periode om open te zijn. Het is als koorddansen."