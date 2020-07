Prijswinnende documentaire Mene Tekel op tv

Gertjan Evenhuis aan het werk (foto: OZ)

Mene Tekel is een beeld dat in blokken is opgebouwd en is bekleed met een 'huid' van letters in dertien verschillende alfabetten. Het verhaal Mene Tekel van de profeet Daniel was het uitgangspunt voor dit beeld. Het roze graniet van het beeld is afkomstig uit Noord-Frankrijk, waar Evenhuis resten van onbruikbaar graniet tegen een klein prijsje kon ophalen. Het beeld is nooit door iemand aangekocht. ,,Wat vraag je voor een beeld waar twee en een half jaar lang aangewerkt is?

Het beeld is wel op meerdere plaatsen in Europa tentoongesteld geweest. Eigenlijk zou het deze zomer te zien zijn geweest in Cordoba (Spanje) maar door het coronavirus ging de grote beeldententoonstelling in het Spaanse stadje niet door. "Het beeld Mene Tekel zit nog steeds ingepakt in speciale kisten in een opslagloods te wachten op een volgende tentoonstelling.".

Mene Tekel, is een tekst van de profeet Daniel over het einde der tijden. Het is Armeens en betekent: geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden . De volledige tekst luidt: mene, mene, tekel ufarsin. Tijdens een feest van koning Belsazar van Babylon verschijnt deze tekst op de wand. Niemand begrijpt dit teken, maar Daniel kan deze spreuk uitleggen: het betekende dat het einde van de Babylonische tijd was aangebroken en dat het rijk verdeeld zou worden tussen de Meden en de Perzen.

De beeldhouwer en zijn beeld (foto: Foto: Gertjan Evenhuis)

Hoe is het nu?

De beeldhouwer heeft het Zeeuwse verlaten, is verhuisd naar Noord-Holland en woont nu in een boerderij met een ruim atelier. De boerderij en de grond, die hij heeft geërfd van zijn partner (de in 2012 overleden choreograaf Rudi van Dantzig), stellen hem in staat om zich volledig aan zijn werk als beeldhouwer te wijden. Hij is niet meer afhankelijk van de verkoop van zijn beelden voor zijn inkomen. Maar in wezen is zijn bestaan niet veranderd; nog steeds werkt hij elke dag aan een beeld en duurt het drie jaar voordat een nieuw beeld zijn definitieve vorm heeft gekregen.

In de kist

"Het beeld is bij mij opgeslagen in houten kisten," vertelt Evenhuis. "Zo nu en dan mag hij er uit voor een internationale tentoonstelling, maar het beeld keert altijd terug. Ik werk meestal twee tot drie jaar aan een beeld. De coronatijd heeft niets voor mij veranderd, want ik werk altijd in een zelfverkozen quarantaine."

Luister hier naar het gesprek van Elias den Hollander met Gertjan Evenhuis:

Gertjan Evenhuis werkt altijd in quarantaine

Evenhuis werkt aan zijn beeld Menetekel (foto: Foto: Gertjan Evenhuis)

Mene Tekel, de documentaire uit 2009 won een NL-Award in 2009, een prijs voor de beste Cultuur TV-productie van alle Regionale Omroepen.

De documentaire is zondag te zien om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur en is online terug te kijken.