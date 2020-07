Er wordt weer gekoerst in Zeeland!

De organisatie van deze eerste editie was in handen van wielerbond TMZ. Voorzitter Leo Bakker vond het een 'lastige klus' om de organisatie rond te krijgen. Zo moest er een autoluw en geschikt parcours worden gevonden. En er moest toestemming worden gegeven door de gemeente Borsele. Het parcours werd gevonden en de toestemming volgde snel, mits er aan de coronaregels werd voldaan.

Anderhalve meter afstand

Zo moest overal buiten het parcours de anderhalve meter afstand worden gewaarborgd. Behalve tijdens de wedstrijd. Daarom was het best een apart gezicht om vlak voor de start het peloton opeen gepropt te zien staan, op een polderweg onder aan de dijk. "Tijdens de wedstrijd geldt die regel niet. Dus ook tijdens het opstellen, want dat is onderdeel van de wedstrijd", legt Bakker uit.

Een andere eis van de gemeente was dat er geen uitgebreide prijsuitreiking plaats zou vinden met een podium. Daarom werden alleen de winnaars gefeliciteerd met een bos bloemen.

In de polder bij Hoedekenskerke vindt de komende acht weken een wielerronde plaats (foto: Omroep Zeeland)

Bakker kijkt tevreden terug op de eerste wedstrijd. Vandaag was een test, om te kijken of de maatregelen die zijn genomen toereikend waren. Die rondom de medewerkers schoten er volgens Bakker een beetje bij in vandaag. "We hadden de prioriteit bij de deelnemers en het publiek liggen. Dus de volgende keer zal er ook meer gekeken worden naar de voorzieningen voor onze medewerkers."

Reeks wedstrijden

De wedstrijden van vandaag waren de eersten in een reeks, want tot en met 12 september staat er elk weekend een wedstrijd op het programma op het parcours bij Hoedekenskerke. Mogelijk dat er in de periode tussen eind september en half oktober ook nog wedstrijden worden ingepland, maar dat is nog niet zeker.