Gedichten hielpen Ananda in de strijd tegen haar eetstoornis

De gedichtenbundel heet Poems of Recovery. Met haar woorden wil ze andere meiden laten weten dat ze er niet alleen voor staan. "Ik merkte dat hoe opener ik werd tegen vrienden en vriendinnen over mijn situatie, hoe opener zij naar mij werden. Tijdens mijn herstel heb ik daarom opgeschreven hoe ik me voelde om zo ook andere meiden te laten weten dat het ooit beter wordt."

Nooit gesproken over vrouwenzaken

Ze hoopt dat er door haar gedichten meer over het onderwerp wordt gepraat. "Ik heb het idee dat er heel veel druk ligt op jonge meiden. Of dat ze die druk vooral op zichzelf leggen om er op een bepaalde manier uit te zien. Over vrouwelijkheid, ongesteldheid of het uitblijven van menstruatie wordt eigenlijk nooit gesproken. Terwijl het mij heel erg heeft geholpen."

Gedicht: Take care of your home And as I touched my skin

I realized

This is the body I will be in

This is my home

Het herstellen van een eetstoornis was voor Ananda een zware periode. "Ik denk dat ik het vooral mezelf heel zwaar heb gemaakt, ik ben een stuk gelukkiger nu."

Toch komen bepaalde gevoelens wel weer terug naar boven als ze een gedicht van zichzelf leest uit die tijd. "Soms als ik ze lees denk ik: aah, meisje, je verdient een dikke knuffel. Maar meestal voel ik me sterk over wat ik heb meegemaakt. Het heeft me ook veel gebracht, anders had ik nooit dit boek kunnen schrijven."

Emoties van je af schrijven

En het schrijven hielp haar om de eetstoornis te overwinnen. "Het hielp heel erg om mijn emoties van mij af te schrijven in plaats van op te kroppen of om ze in eten te uiten. Zeker een aanrader mocht je vastzitten met emoties."

Ananda de Jager uit Goes presenteert gedichtenbundel over eetstoornis (foto: Omroep Zeeland)

De gedichten schreef Ananda allemaal in het Engels. "Ik heb in het Engels gestudeerd en veel gereisd. Dus voor mij was het een hele logische stap om het in het Engels te doen. Zo kan iedereen over heel de wereld ze lezen."

Zo hoopt ze zoveel mogelijk anderen die dezelfde strijd meemaken, te helpen. "Zelfs als er maar één iemand door één van mijn gedichten voor herstel kiest, dan is het voor mij al genoeg."