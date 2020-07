Uit het sportarchief: Erica Terpstra trotseert Westerschelde in Scheldebeker

De beelden die we zien zijn gemaakt in 1961 bij de 18e editie van de Scheldebeker, de zwemwedstrijd die in 1930 voor het eerst werd georganiseerd. Aan die allereerste editie deden 23 zwemmers mee. De wedstrijd werd gewonnen door de in Vlissingen geboren Ivonne Lauwereins. In de loop der jaren werd de zwemwedstrijd steeds populairder en deden er meer (top)zwemmers mee.

Zoals in 1961 waar ook Erica Terpstra aan de start verscheen, die op dat moment Nederlands kampioen op de 100 meter vrije slag was. Ze had het jaar daarvoor meegedaan aan de Olympische Spelen in Rome en zou in 1964 ook meedoen in Tokio. "Het is de mooiste langebaanwedstrijd die ik ooit heb gezwommen", zegt Terpstra nu. "Het was zo'n avontuur om de Westerschelde over te zwemmen. Dat was echt heel leuk om mee te maken."

Ingesmeerd met schapenvet

Terpstra kan zich een aantal dingen nog goed herinneren van die wedstrijd. "Voorafgaand werden we met schapenvet ingesmeerd en met elke deelnemer voer er een bootje mee met daarin iemand van de reddingsbrigade. Dat was een geruststellend idee", vindt Terpstra. Na afloop las Terpstra in de krant dat de zee zo rustig was en het weer zonnig. "Maar het wat hartstikke koud in het water en door de stroming was het moeilijk om tijdens de borstcrawl de juiste richting uit te zwemmen."

Erica Terpstra vertelt over haar deelname aan de Scheldebeker in 1961

Wietse Beerens is tot nu toe de laatste winnaar van de Scheldebeker (foto: Omroep Zeeland)

De laatste editie is in 2014 gehouden. Negentig deelnemers staken de Westerschelde over, maar in plaats van dat ze van Breskens naar Vlissingen zwommen, gebeurde dat nu andersom. Eén van de deelnemers was Olympisch Kampioen Maarten van der Weijden. De winst ging naar Wietse Beerens uit Tilburg.

Na de editie van 2014 was het de bedoeling om de Scheldebeker om de vijf jaar te organiseren. Vorig jaar kreeg de organisatie het financieel niet voor elkaar om de zwemwedstrijd door te laten gaan. Dat werd verplaatst naar 2020. De wedstrijd zou eigenlijk dít weekend zijn, maar werd afgeblazen door de coronacrisis...

Lees ook: