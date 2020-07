Facebookpagina over Amsterdam eigent zich stadhuis Middelburg toe

(foto: omroep zeeland)

"Good evening, Amsterdam", begroet I Love Amsterdam XXX op 21 juli de volgers van de pagina. Op de foto is een laat-gotische bouwwerk, fraai verlicht tegen een verduisterende hemel te zien. Voor het gebouw slenteren mensen op een plein. Het zou zomaar Amsterdam kunnen zijn, maar het is toch echt Middelburg.

Volgers merken vergissing op

Niemand van I Love Amsterdam XXX heeft blijkbaar in de gaten gehad dat de foto niet in de hoofdstad van Nederland maar in die van Zeeland is genomen, een aantal volgers bemerken de vergissing wel, en laten dat ook weten.

Remi Mesu reageert op blunder I Love Amsterdam XXX (foto: omroep zeeland)

Remi Mesu reageert met "Good evening New York", en plaatst daar een foto van de Eifeltoren in Parijs bij. Lieke Wijtsma doet hetzelfde, maar haalt bewust Berlijn en Londen door elkaar. En Niels Maljaars plaatst het Colosseum van Rome in Pisa.

'Good evening , Pisa!' (foto: omroep zeeland)

Nog meer reacties

Ook Zeeuwen reageren op de post. Zo zegt Stien Horn:"Amsterdam???? Dacht het niet!", en reageert Nathalja Raaijmakers-Scheeringa met:"Bedankt voor de reclame voor een prachtige stad #middelburg waar dit prachtige stadhuis staat ." Ook Corina Smit is duidelijk: "Mocht je willen, Amsterdam... Het stadhuis is van Middelburg, 1 van de vele prachtige panden in onze stad!"