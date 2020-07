Terugblik op geblokkeerde grenzen: nare sfeer en verdeelde families

"Er stonden opeens betonblokken en hekken met een slot er op en niemand mocht er door zonder het juiste papiertje. Wij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. De generatie van mijn ouders had de oorlog en de Watersnoodramp, maar voor ons is corona eigenlijk het eerste heftige dat we meemaken."

Sfeer onderling

Ook voor de sfeer in het grensdorp Eede had de grenssluiting grote gevolgen, volgens De Croock: "Er wonen veel mensen met een Belgisch kenteken hier in het dorp. Die kregen van alles naar hun hoofd geslingerd. Wat doen jullie hier, en dergelijke."

Grensblokkade bij Eede op 20 maart (foto: Ronald de Croock)

In de grensregio's werden veel families verdeeld door de sluiting. Sommige familieleden wonen in België en anderen in Nederland. De Croock zag daarom bijzondere taferelen aan het hek bij Eede: "Er werden pakjes aan elkaar doorgeven, maar op zondag waren er ook mensen die met elkaar afspraken bij de hekken en koffie dronken aan beide kanten van het hek. Vooral het op afstand zien van de kinderen was voor velen een groot goed."



De Belgische overheid heeft eerder aangegeven de grens bij een tweede coronagolf niet opnieuw gesloten zal worden: "Daar hopen we dan maar op. We moeten het toch samen doen hier in de buurt," geeft De Croock aan.