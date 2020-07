Voetballer Stefan de Bert combineert GOES met maatschappelijke carrière

"Ik heb daar alles gegeven", zegt De Bert over zijn jaren in de jeugd bij Sparta Rotterdam en PEC Zwolle. "Ik vind het echt niet minder dat ik nu hier bij GOES ga spelen", zegt hij over zijn terugkeer naar de amateurs.

De Bert is een van de veertien nieuwe gezichten in de selectie van GOES. Het afgelopen seizoen trainde hij met Hoek mee, maar tot een overgang naar Zeeuws-Vlaanderen kwam het niet. "Ik heb met de trainer van GOES (Kevin Hollander, red.) gesproken. Hij had een goed verhaal. Ik zie hier ook meer kans op speeltijd dan bij Hoek."

Studie aan de HZ

Aan een terugkeer naar de profs denkt De Bert voorlopig niet. "Ik sta er wel voor open als er iets moois komt, maar zal er goed over moeten nadenken. Ik ga weer aan de HZ beginnen. Aan een opleiding van vier jaar. Dat ga ik niet zomaar opgeven om voor een jaarcontract ergens anders te voetballen."

De Bert richt dus zijn pijlen op GOES, waarmee hij hoog wil eindigen in de Derde Divisie van het zaterdagvoetbal.