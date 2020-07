Elke zomer groeit de kunst aan de muren bij het CBK

Het Zomeratelier is inmiddels een beproefd recept. Een aantal kunstenaars wordt door een aangewezen curator uitgenodigd om in één week een gedeelte van het CBK-gebouw in Middelburg te verrijken met één of meerdere kunstwerken. De bedoeling is dat de kunstenaars elkaar beïnvloeden of reageren op elkaars werk. Ook wordt het publiek uitgenodigd om tijdens de werkweken naar binnen te komen en de confrontatie met de kunstenaars aan te gaan.

Werk van Antoinette Nausikaä tijdens Zomeratelier 2020 (foto: omroep zeeland)

Tegenstelling

Nanda Runge uit Middelburg is de curator van en deelnemer aan Zomeratelier 2020. Zij gaf het project de naam 'Ogenschijnlijk nabij' mee: "Daarmee probeer ik aan te geven dat alle kunstenaars in hun werk een zekere tegenstelling hebben, dichtbij op het eerste gezicht, maar wanneer je verder kijkt is er soms ook afstand."

Runge zelf heeft een wand ingericht met postkaarten die ze heeft bewerkt. Van sommige heeft ze alle kleuren op één na weggehaald: "Dat gaf bij deze prentbriefkaart een prachtig effect waarbij de blauwheid van het water overblijft."

Werk van Nanda Runge tijdens Zomeratelier 2020 (foto: omroep zeeland)

Andrea Freckmann vond het spannend om mee te doen aan het Zomeratelier: "Om binnen een week een expositie klaar te maken gaf me af en toe stress. Ik wil toch wel iets afleveren wat niet helemaal verprutst is." Als ze kijkt naar de combinaties van schilderijen en objecten op de muur komt ze tot de conclusie dat er van verprutsing geen sprake is: "Ik ben er best blij mee."

Werk van Andrea Freckmann tijdens Zomeratelier 2020 (foto: omroep zeeland)

De kunstenaars zijn aan het werk tot 1 augustus, daarna is het gebouw van het CBK als expositieruimte gratis toegankelijk tot 19 september.

