Café's komen steeds meer in het nauw door besmettingen en ongehoorzame klanten

Dennie van Goethem, eigenaar van één van de populairste cafés op Walcheren, Tramzicht in Domburg, besloot zaterdag vroeg in de avond zijn café dicht te houden. De reden daarvoor: te veel gasten die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Een beslissing die hem zwaar viel: "Maar als je het gevoel hebt dat je de hele avond politieagent moet spelen houdt het een keer op."

Voor Van Goethem is de ongehoorzaamheid van zijn klanten niet nieuw, want in de zomer is er vaak overlast door luidruchtige klanten, waardoor de beschuldigende vinger nogal eens naar Tramzicht wordt gewezen. Maar nu is het anders, omdat de klanten de hele avond de regels overtreden.

'We staan er alleen voor'

Van Goethem vraagt uitdrukkelijk aan de gemeente Veere om de leiding te nemen en in actie te komen. "We staan er hier in het weekend alleen voor als de pleuris uitbreekt. Er is structureel te weinig politie en voor de rest kunnen we op niemand terugvallen. En dan moet de drukste periode, vanaf volgende week, nog beginnen!" Als er nog een paar van deze avonden volgen, dan weet Van Goethem het ook niet meer.

Tramzicht toont de teleurstelling met boodschap voor klanten (foto: omroep zeeland)

De politie liet weten in de nacht van zaterdag op zondag een 21-jarige man te hebben aangehouden in Renesse. De man hoorde bij een groep die een café uit werd gezet, ook weer nadat de coronaregels niet werden nageleefd. De man ging daarover buiten op het terras in discussie met een beveiliger van het café, maar dat liep uit de hand en de man zou de beveiliger hebben geslagen. Die deed aangifte.

Sportcafé dicht

Zaterdag werd bekend dat er bij café De Heeren van Holland in Middelburg drie mensen binnen waren geweest die later besmet bleken met corona. Toen ze vorig weekend in het café zaten hadden ze nog geen klachten. Eén van de drie was een barmedewerker. Deze kwestie zorgde ervoor dat ook andere cafés in Middelburg hun maatregelen hebben aangescherpt. Eigenaar Thijs van den Berge: "Als ondernemer is het een zeer moeilijke periode om open te zijn. Het is als koorddansen."

Klanten op het Tympaanplein krijgen een koortscheck (foto: omroep zeeland)

Café de Tympaan en Brooklyn, die een terras delen op de Markt, brengen gasten naar hun tafel op drukke momenten. Dit om onnodig wachten en lopen van gasten op het terras te voorkomen. "En je kan meteen ook duidelijk maken dat ze afstand moeten houden", legt Antheunisse uit. "Het dansen en het echte feesten is er even niet bij. Dat kan nu gewoon niet."

Sinds dit weekend zijn er twee maatregelen bij gekomen. Mensen die vrijdag of vorig weekend bij De Heeren van Holland zijn geweest, zijn voorlopig niet meer welkom. Naar aanleiding van deze regel zijn gisteren vier jongens en een meisje bij de ingang van het terras geweigerd. "En die mensen hadden er begrip voor en begrepen het ook wel."

Thermometer

Als laatste maatregel wordt op drukke avonden, zoals de vrijdag en zaterdag, van iedere gast de temperatuur opgemeten. Bij koorts worden de mensen geweigerd, maar dat is nog niet voorgekomen. "Ik hoop dat het tijdelijk is, maar het moet eventjes. Het komt zo dichtbij. We delen ook elkaars gasten, dus het is gewoon gevaarlijk."

Volgens Antheunisse worden de meeste besmettingen binnen opgelopen en niet buiten op het terras. Daarom is het binnengedeelte van zijn café sinds de heropening gesloten voor gasten.