Goedemorgen! Naleving coronamaatregelen en Middelburg in Amsterdam

Meerdere Zeeuwse horeca-ondernemers ondervonden afgelopen weekend hoe lastig het is om de coronamaatregelen na te leven. In Renesse leidde dat zelfs tot een mishandeling van een beveiliger nadat hij een groep had gemaand om te stoppen met zingen en dansen. In Domburg ging een café tijdelijk dicht omdat het te druk werd. Het café 'De Heeren van Holland' aan de Vlasmarkt in Middelburg is voor langere tijd gesloten omdat een barmedewerker en twee gasten besmet zijn met het coronavirus.

Sportcafé Heeren van Holland in Middelburg is dicht na een coronabesmetting (foto: Omroep Zeeland)

Het Middelburgse stadhuis in Amsterdam? De Facebookpagina 'I Love Amsterdam XXX' is er zo van onder de indruk dat het de 400.000 volgers wil laten geloven dat het monument in Amsterdam staat. Met hilarische reacties tot gevolg.

Facebookpagina 'I Love Amsterdam XXX' plaatst Middelburgse stadhuis in Amsterdam staat (foto: omroep zeeland)

Als je gezelschap zoekt: Resto VanHarte in het Palet in de Johan van Reigerbergstraat in Middelburg gaat vanaf vandaag weer open. Buurtgenoten konden elkaar door de coronacrisis niet meer ontmoeten in het wijkcentrum, maar er wordt straks weer gekookt en gekletst in het wijkcentrum. Ook hier gelden de richtlijnen van het RIVM, zo is reserveren verplicht en moet er afstand zijn tussen de tafels.

Bootjes op het Veerse Meer (foto: Adrie Gideonse, Veere)

Het weer:

De dag begint bewolkt. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien, ,aar er vallen ook enkele buien. De maximumtemperatuur ligt vandaag tusen de 23 en 27 graden.