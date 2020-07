Peter is productiemanager bij Zeelandia: 'Ik kon thuiswerken, maar ging liever naar kantoor '

Peter de Looff bedankte met dit spandoek de mensen die elke dag hun werk op de fabriek kwamen doen (foto: Zeelandia)

Waarom lukte het voor u niet om thuis te werken?

"Ik stuur de vijf fabrieken in Zierikzee aan. Elke fabriek heeft één teamleider (de grootste fabriek heeft er twee) en in totaal werken er honderd mensen in de fabrieken. Door alleen online met mijn teamleiders te vergaderen weet je niet goed wat er speelt. Via een scherm is dat toch anders. We moeten voldoen aan de vraag van de klanten, dus door direct, maar natuurlijk op afstand, contact met elkaar te hebben kunnen we snel inspelen op zaken waar we tegenaan lopen. Daarnaast was ik namens de fabrieken spreekbuis richting de directeuren voor onze Nederlandse vestiging, dan is het fijn dat je direct meemaakt wat er in de fabrieken speelt."

Werkten andere collega's wel thuis?

"In Zierikzee hebben we twee locaties: de fabrieken op het industrieterrein en een kantoor in de binnenstad. Alle kantoormensen werkten in principe thuis. Ik werk op het industrieterrein, alle medewerkers van productie en logistiek kwamen elke dag trouw hun werk doen."

Was het dan ook niet een beetje eenzaam?

"Ik ben niet vereenzaamd hoor! Op mijn kantoor kwamen af en toe collega's binnenlopen. Verder had je natuurlijk veel contact via het beeldscherm. Je ziet mensen wel, maar op een andere manier."

In welke zin is uw werk veranderd de afgelopen maanden?

"Het is eigenlijk best wel hetzelfde gebleven. Het enige wat ik niet meer doe is de vloer op in de fabriek. Normaal doe ik dat wel een paar keer per week, om ook contact met de medewerkers te behouden en niet alleen via via berichten te krijgen. Ik vind dat persoonlijke contact belangrijk, maar dat kon dus de afgelopen maanden niet. Sinds een maandje pak ik dat weer rustig op."

Welke gevolgen had de coronacrisis voor het bedrijf waarbij u werkt?

"In het begin was het heel erg druk. Ook de bakkers gingen hamsteren, omdat zij - net als iedereen - geen idee hadden wat we konden verwachten. Wij maken grondstoffen voor de brood- en banketbakkerij. In de productie merk je nu dat het rustiger is. We exporteren normaal zestig procent van wat we maken, maar die afzet is er veel minder nu. We maken ook minder grondstoffen voor de banketbakkerij, veel van onze klanten konden tijdens de lockdown niet aan de horeca leveren. Dat zien wij meteen terug."

Wat merkte u onder de medewerkers?

"Wat ik bij medewerkers merkte is dat ze voorzichtig waren. Als ze nog maar iets voelden bleven ze thuis, terwijl ze normaal gezien dan wel zouden komen werken. Daardoor hebben we in het begin veel werk moeten verzetten met een kleinere club, omdat de vraag toen toenam. Wat we voor de medewerkers hebben gedaan zijn kleine aanpassingen in de fabriek. Van plexiglasschermen tot het realiseren van een productiecapaciteit zodat mensen alleen op een plek konden staan waar normaal twee mensen nodig zijn."

Zijn er dingen blijvend veranderd bij Zeelandia denkt u?

"Ik denk dat het thuiswerken er voor een groot aantal kantoorcollega's er wel in blijft. Dat zal bij veel andere bedrijven ook zo zijn. Verder fietsten wij veel heen en weer tussen de twee locaties in Zierikzee voor vergaderingen. Maar in beide vergaderzalen staat nu een groot scherm en is aan het geluid gewerkt, dus dat heen en weer fietsen zal niet meer zo vaak gebeuren denk ik."